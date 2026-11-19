Nikola Topić se suočava sa novom povredom u NBA, nakon što je proveo samo pet minuta na terenu.

Izvor: Javier Cardona / Zuma Press / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić polako je počeo da dobija minute u najjačoj ligi na svijetu, ali je odmah uslijedio novi peh. U trećoj utakmici u dresu Oklahome je zadobio povredu zbog koje je morao da napusti parket. Ovog puta je u pitanju kuk, potvrdio je klub.

Nikola Topić je svega pet minuta proveo na parketu, zabilježio je jednu asistenciju i jednu izgubljenu loptu, bez pokušaja na koš. Međutim, morao je da napusti teren zbog bolova u kuku. Povrede nisu zaobišle ni Aleksa Karuza, a problem je ponovo bio kuk. Karuzo je pokazao tegobe na desnoj strani tijela, dok je mladi Topić imao problem sa lijevom.

Vidi opis Nikola Topić se ponovo povrijedio: Klub potvrdio loše vesti o mladom Srbinu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: X/NBA/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Karuzo je na terenu proveo devet minuta, za to vrijeme je postigao pet poena i imao je jednu asistenciju, dvije izgubljene i jednu ukradenu loptu. Ipak, nije mogao da završi meč, a njegov tim je kasnije i poražen od Atlante 117:112.

Kakve probleme je imao Nikola Topić u karijeri?

Za 21-godišnjeg plejmejkera nema mnogo prilike da se nađe na terenu. Srbin je posljednji period proveo van terena zbog operacije leđa, koju je imao tokom ljeta. Očekivalo se da bude spreman za početak trening-kampa, ali se oporavak odužio i propustio je početak nove sezone. Napokon se pojavio na terenu, zaigrao i potom se ponovo povrijedio.

I tu nije kraj svim problemima koje je bivši košarkaš Crvene zvezde imao u karijeri. Prethodno je primao terapiju i oporavljao se od raka testisa koji mu je otkriven na kampu reprezentacije Srbije, a po samom dolasku u NBA ispraćen je kao veliki talenat, ali i igrač koji je stigao sa najtežom sportskom povredom. Kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta i operacija bili su još jedna velika prepreka koju je morao da prebrodi srpski plejmejker.

Na kraju samo ostaje nada da će Nikola Topić iz svih problema izaći mnogo jači i spremniji da svijetu pokaže talenat vrijedan 12. pika prve runde na NBA draftu.