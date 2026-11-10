logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi probem za Nikolu Topića: Oklahoma dovela novog beka da mu "krade" minute

Novi probem za Nikolu Topića: Oklahoma dovela novog beka da mu "krade" minute

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Oklahoma Siti Tanderi doveli su Nika Kliforda i to bi mogao da bude problem za Nikolu Topića.

Novi probem za Nikolu Topića Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Oklahoma je uspjela da popuni svoj sastav koji je urpopašćen povredama. Doveli su Nika Kliforda iz Sakramento Kingsa praktično za džabe. Ovaj 24-godišnji bek stigao je u trejdu u zamjenu za dva pika druge runde.

Kako Oklahoma ima gomilu pikova iz raznih trejdova koje su vršili prethodnih sezona, sada su imali prostora da se odreknu dva izbora druge runde i da u rotaciju ubace 24. pika drafta 2025. godine.

Ko je Nik Kliford?

Nakon što je bio tri godine na Koloradu prešao je u komšijski Kolorado Stejt i tu odigrao dvije sezone prije nego što su ga Kingsi pokupili na draftu. U prvoj sezoni u Sakramentu je odigrao 75 utakmica, na 28 je bio starter, a igrao je u prosjeku 25 minuta. Davao je 8,6 poena, imao 2,4 asistencije i 3,8 skokova po meču. Potpuno je ispao iz rotacije ove sezone i Kingsi su ga se lako odrekli.

Šta ovo znači za Nikolu Topića?

Već je u opasnosti srpski košarkaš jer mora hitno da reže troškove Oklahoma, a sada je došao još jedan igrač koji pravi "gužvu" na spoljnim pozicjama. Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde nije igrao za Oklahomu ove sezone, ali se vratio na teren u razvojnoj ligi i imao je 10 poena i 3 asistencije.

Nik Kliford će biti opcija naa mjestima beka i krila, ali to će pomjeriti Džareda Mekejna, Adžaja Mičela i Beneta Stirca ka minutima na pleju, što onda pravi problem Topiću.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:28
Nikola Topić
Izvor: Društvene mreže
Izvor: Društvene mreže

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Topić Oklahoma NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC