Oklahoma Siti Tanderi doveli su Nika Kliforda i to bi mogao da bude problem za Nikolu Topića.

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Oklahoma je uspjela da popuni svoj sastav koji je urpopašćen povredama. Doveli su Nika Kliforda iz Sakramento Kingsa praktično za džabe. Ovaj 24-godišnji bek stigao je u trejdu u zamjenu za dva pika druge runde.

Kako Oklahoma ima gomilu pikova iz raznih trejdova koje su vršili prethodnih sezona, sada su imali prostora da se odreknu dva izbora druge runde i da u rotaciju ubace 24. pika drafta 2025. godine.

Ko je Nik Kliford?

Nakon što je bio tri godine na Koloradu prešao je u komšijski Kolorado Stejt i tu odigrao dvije sezone prije nego što su ga Kingsi pokupili na draftu. U prvoj sezoni u Sakramentu je odigrao 75 utakmica, na 28 je bio starter, a igrao je u prosjeku 25 minuta. Davao je 8,6 poena, imao 2,4 asistencije i 3,8 skokova po meču. Potpuno je ispao iz rotacije ove sezone i Kingsi su ga se lako odrekli.

Šta ovo znači za Nikolu Topića?

Vidi opis Novi probem za Nikolu Topića: Oklahoma dovela novog beka da mu "krade" minute Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: X/NBA/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Već je u opasnosti srpski košarkaš jer mora hitno da reže troškove Oklahoma, a sada je došao još jedan igrač koji pravi "gužvu" na spoljnim pozicjama. Nekadašnji plejmejker Crvene zvezde nije igrao za Oklahomu ove sezone, ali se vratio na teren u razvojnoj ligi i imao je 10 poena i 3 asistencije.

Nik Kliford će biti opcija naa mjestima beka i krila, ali to će pomjeriti Džareda Mekejna, Adžaja Mičela i Beneta Stirca ka minutima na pleju, što onda pravi problem Topiću.

(MONDO)

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