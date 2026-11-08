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Nikola Topić se vraća na teren: Neće u NBA, Oklahoma ima drugi plan za njega

Nikola Topić se vraća na teren: Neće u NBA, Oklahoma ima drugi plan za njega

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Oklahoma je prekomandovala Nikolu Topića u razvojnu ligu, gdje će pokušati da povrati formu poslije zdravstvenih problema.

Oklahoma je prekomandovala Nikolu Topića u razvojnu ligu Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nikola Topić konačno bi mogao da se vrati na teren poslije duge pauze. Oklahoma ga je prekomandovala u razvojnu ligu, gde će imati priliku da ponovo osjeti ritam utakmica i postepeno se vrati na nivo na kojem je bio prije niza problema koji su usporili njegovu NBA karijeru.

Topić bi trebalo da zaigra za Oklahomu protiv Medžika u nedjelju, 8. novembra. Za 21-godišnjeg plejmejkera to će biti prvi nastup poslije dužeg perioda i važan korak u pokušaju da ponovo izgradi formu. Srbin je poslednji period proveo van terena zbog operacije leđa, koju je imao tokom leta. Očekivalo se da bude spreman za početak trening-kampa, ali se oporavak odužio i propustio je početak nove sezone.

Topićev dosadašnji boravak u NBA ligi obeležile su brojne zdravstvene poteškoće. Oklahoma ga je izabrala kao 12. pika na draftu 2024, ali zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata nije odigrao nijedan meč tokom ruki sezone. U narednoj sezoni uspio je da nastupi na svega 10 utakmica, pošto je prethodno morao da se izbori i sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. U oktobru 2025. dijagnostikovan mu je rak testisa, ali je nakon liječenja uspio da se vrati na teren pred kraj prve polovine sezone.

Sad je pred njim novi početak

Povratak na teren posebno je važan za Topića jer je ušao u posljednju godinu ugovora, nakon što je Oklahoma odlučila da ne aktivira timsku opciju za sezonu 2027/28. To mu otvara dodatni motiv da u nastavku sezone pokaže šta može.

Dobre partije u Dži ligi mogle bi da mu donesu dvije mogućnosti - da se izbori za minute u Oklahomi u nastavku sezone ili da privuče pažnju drugih NBA klubova koji bi u njemu mogli da vide igrača vrijednog novog početka.

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Nikola Topić

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