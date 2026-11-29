Nakon bolnog poraza u susretu sa Atalantom (2:3), igrači Borca se okreću mečevima u Premijer ligi BiH, gdje im je prvi naredni rival ekipa Sarajeva (nedjelja, 17.30).
Poraz od Atalante, koliko god bio šokantan i bolan, mora da bude arhiviran. Pred Borcem je završnica jesenjeg dijela prvenstva, a prvi naredni ligaški ispit izabranike Vinka Marinovića očekuje ove nedjelje.
Pretposljednjeg dana novembra, pred domaćom publikom (17.30), odmjeriće snage sa Sarajevom u derbiju 15. premijerligaškog kola. Biće to prilika za igrače u crveno-plavim dresovima da se na Gradskom stadionu revanširaju bordo timu za poraz na Koševu (1:0) iz šeste runde.
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Startnih 11 Sarajeva
SARAJEVO: Banić, Glogovac, Ivanišević, Beganović, Marudža, Elezi, Galešić, Hujber, Kjereme, Mikić, Barišić. Trener: Zoran Zekić.
Početna postava Borca
BORAC: Jurkas, Erera, Karolina, Majers, Paskval, Jojić, Ogrinec, Sijarić, Vuković, Hiroš, Romera.
Ko je na centru?
Pravdu u posljednjoj utakmici 15. kola dijeli Armin Kukić iz Bugojna. Pomoćnici su mu Davor Maksimović (Doboj) i Samir Mehmedović (Sanski Most). Četvrti sudija je Dragan Todić (Doboj), dok su u VAR sobi Aleksandar Njegomirović (Prnjavor) i Stefan Tešanović (Istočno Sarajevo).
Zekić: Čeka nas evropski Borac!
"Svi znamo šta nas očekuje, evropski Borac. Moramo naći pravi način da se suprotstavimo, biti hrabri, okomiti i jaki na lopti", poručio je strateg gostujuće ekipe pred meč.Izvor: YouTube/FK Sarajevo/Screenshot
Očekivanja Vinka Marinovića
"Iza nas je veoma intenzivan period, a takav nas tek očekuje zbog zgusnutog rasporeda i teških utakmica. Poslije duela protiv Atalante, u kojem smo se dosta potrošili i fizički i mentalno, slijedi nam derbi protiv Sarajeva. Riječ je o kvalitetnoj ekipi koja se nalazi u vrhu tabele i ima svoje ambicije. Moramo se vrlo brzo fokusirati na taj meč. Ovi momci imaju dobar karakter i mentalitet, pa svu energiju želimo usmjeriti na utakmicu koju igramo na našem terenu. Želimo da nastavimo dosadašnji niz jer je kontinuitet najbitniji u prvenstvu", poručio je trener Borca u najavi ovog susreta.Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka
Stanje na tabeli
Prvoplasirani je Zrinjski, koji iz 15 utakmica ima 40 bodova. Borac na drugom mjestu ima šest manje, ali i dva meča minusa u odnosu na Mostarce, dok Sarajevo na trećoj poziciji ima 23 boda iz 14 mečeva.
Kako je završen prvi meč?
Šestog septembra Sarajlije su upisale pobjedu pred domaćom publikom rezultatom 1:0, a strijelac jedinog gola u tom susretu bio je Rikardo Karabaljo, koji je mrežu Borca zatresao u 53. minutu.
UŽIVO, BORAC – SARAJEVO: Crveno-plavi u derbiju liječe evropske rane
DOBAR DAN!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice, koja počinje u 17.30 časova.