Nakon bolnog poraza u susretu sa Atalantom (2:3), igrači Borca se okreću mečevima u Premijer ligi BiH, gdje im je prvi naredni rival ekipa Sarajeva (nedjelja, 17.30).

Poraz od Atalante, koliko god bio šokantan i bolan, mora da bude arhiviran. Pred Borcem je završnica jesenjeg dijela prvenstva, a prvi naredni ligaški ispit izabranike Vinka Marinovića očekuje ove nedjelje.

Pretposljednjeg dana novembra, pred domaćom publikom (17.30), odmjeriće snage sa Sarajevom u derbiju 15. premijerligaškog kola. Biće to prilika za igrače u crveno-plavim dresovima da se na Gradskom stadionu revanširaju bordo timu za poraz na Koševu (1:0) iz šeste runde.

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