Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo odnijela je 6.025 života, dok je u osam provincija potvrđeno 12.254 slučaja zaraze.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Epidemija ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo usmrtila je više od 6.000 ljudi, pokazali su vladini podaci.

Prema danas objavljenim podacima Vlade, broj umrlih je porastao na 6.025, a potvrđeni slučajevi su dostigli 12.254 u osam provincija.

Ova 17. epidemija ebole u ​​Kongu, najgora u istoriji zemlje, proglašena je 15. maja, a uzrokovana je vrstom "bundibugjo", za koju ne postoji odobrena vakcina niti terapija.

Aktuelna epidemija mnogo je manjih razmjera u poređenju sa epidemijom ebole u ​​zapadnoj Africi iz 2014-2016. godine, koja je zarazila više od 28.600 ljudi i ubila više od 11.000 širom Gvineje, Liberije i Sijera Leonea.

Zdravstveni stručnjaci navode hronični nedostatak finansiranja, nepovjerenje u zdravstvene ustanove i raširenu nesigurnost kao glavne prepreke za suzbijanje epidemije.

Stopa smrtnosti od aktuelne epidemije ostaje visoka i iznosi 49 odsto, jer mnogi pacijenti kasno stižu u zdravstvene ustanove ili potpuno izbjegavaju da traže pomoć ljekara.

Smrtni slučajevi u zajednici posebno su zabrinjavajući jer ukazuju na to da pacijenti nisu bili pravilno izolovani i da su možda zarazili druge prije nego što su umrli.

Više od 60 odsto smrtnih slučajeva i dalje se dešava van centara za liječenje, navodi DPA.