Dan Republike, nekadašnji državni praznik SFRJ, slavio se do 2001. godine.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U SFRJ slavilo se pet državnih praznika, a posljednji u godini bio je 29. novembar, Dan Republike. Praznovao se dva dana i tako posljednji put 29. novembra 2001. Ukinut je odlukom Savezne skupštine SRJ 14. novembra 2002. godine.

Dan Republike se od Drugog svjetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasjedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu.

AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko tijelo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obilježja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodijeljena je titula "maršal Jugoslavije", na osnovu prijedloga koji je postavila slovenačka delegacija.

Vidi opis Na današnji dan nekada se slavilo širom Jugoslavije: Kako je nastao i kada je ukinut Dan Republike Josip Broz Tito Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Rublič Jiří / ČTK / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube/wocomoHISTORY Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: urbanestrane.rs/printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: A2227 Sanden / DPA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobjede nad fašizmom) i 4. jul (Dan borca).

Baš kao i Praznik rada i Dan mladosti, i Dan Republike je slavljen uz pompu, organizovane su svečane akademije, počasni plotuni, đaci su dobijali pionirske marame, dijeljeno je ordenje. Radnici u Jugoslaviji bi "spajali" radne i neradne dane i putovali na kraći odmor.

Kada je ukinut praznik

Sa raspadom SFRJ u svim njenim republikama je prestalo obilježavanje 29. novembra, osim u SR Jugoslaviji, koju su formirale, poslije rapsada velike Jugoslavije, Srbija i Crna Gora. Od 1997. godine 29. novembar se u SRJ praznovao kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika.

Ovaj datum je posljednji put bio neradan 2001. godine, a naredne je ukinut odlukom Savezne skupštine SRJ.

(RTS/MONDO)