Zbog snijega na prevoju Han Pogled zabranjen je saobraćaj za šlepere i teretna vozila sa prikolicom, dok je na više planinskih prevoja obavezna upotreba lanaca.

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Snježne padavine otežavaju odvijanje saobraćaja na putevima u BiH, posebno u višim planinskim predjelima, gdje su na pojedinim dionicama uvedena ograničenja za teretna vozila.

Na magistralnom putu Vlasenica – Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled, trenutno je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila sa prikolicom i šlepere.

Na magistralnom putu Tuzla – Bijeljina, na području Banj Brda, saobraćaju sve kategorije vozila, ali je za teretna motorna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.

Ista obaveza važi i na dionicama preko planinskih prevoja Rogoj (Sarajevo – Foča), Romanija (Sarajevo – Rogatica) i Karaula (Olovo – Kladanj).

Snijega na kolovozima ima i na pojedinim dionicama u višim planinskim predjelima.

Vozačima se skreće pažnja i na učestale odrone, posebno na magistralnim putevima:

Prozor – Gornji Vakuf/Uskoplje (preko Makljena),

Bugojno – Novi Travnik (Rostovo),

Kotor Varoš – Kneževo,

Jajce – Crna Rijeka,

Bugojno – Kupres,

Rogatica – Ustiprača,

Brodar – Rudo.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine i načina vožnje trenutnim uslovima na putevima, kao i da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme.