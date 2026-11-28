Bivši lider Guangsi, Lan Tjanli, osuđen je na smrt zbog korupcije i primanja mita od 88 miliona dolara, uz odlaganje izvršenja kazne.

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Kineski sud osudio je bivšeg lidera autonomne regije Guangsi na smrt zbog korupcije, ali je izvršenje kazne odložio na dvije godine.

Lan Tjanli proglašen je krivim za primanje mita u velikim iznosima dok je od 2008. do 2025. godine obavljao različite funkcije u toj južnoj kineskoj regiji, izvijestila je u petak državna televizija CCTV.

Zauzvrat je pomagao u dodjeli javnih poslova i imenovanju visokih zvaničnika, a ukupno je primio mito u vrijednosti od 88,2 miliona dolara, navodi se u izvještaju.

Narodni sud u Čangdeu, u centralnoj kineskoj provinciji Hunan, obrazložio je presudu velikim iznosima mita, kao i ozbiljnom štetom nanesenom državi i javnosti.

Kazna može biti preinačena u doživotni zatvor

Kao i u ranijim slučajevima, izvršenje smrtne kazne odloženo je na dvije godine. Nakon toga kazna može biti preinačena u doživotni zatvor bez mogućnosti daljeg smanjenja, izvijestio je CCTV. Lanu su takođe oduzeti imovina i politička prava.

Kineski predsjednik i lider Komunističke partije Si Đinping već godinama sprovodi antikorupcijsku kampanju. Čini se da ona ponovo dobija zamah uoči partijskog kongresa planiranog za drugu polovinu 2027. godine.

Smrtne kazne za visoke zvaničnike Komunističke partije u Kini relativno su rijetke i uglavnom se izriču u posebno teškim slučajevima.

Nove istrage protiv visokih zvaničnika

Istražitelji zaduženi za borbu protiv korupcije gotovo svakodnevno objavljuju da su pokrenute nove istrage protiv zvaničnika. Nedavno su vlasti objavile da je pokrenuta istraga protiv Čen Đininga, partijskog lidera Šangaja i člana moćnog Politbiroa Komunističke partije.

Državni mediji izvijestili su da je osumnjičen za ozbiljno kršenje partijske discipline i zakona, ali nisu iznijeli detalje. Takve istrage često rezultiraju podizanjem optužnica za korupciju.

(Mondo)