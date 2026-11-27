Policijskoj upravi Prijedor u razmaku od dva dana prijavljen je nestanak dvije šesnaestogodišnje učenice iste srednje škole, od kojih je jedna već pronađena na području Kotor Varoša i vraćena majci, dok se za drugom intenzivno traga.

Izvor: PU Prijedor

Prema informacijama koje je za "Avaz" potvrdila portparol Policijske uprave Prijedor Zvjezdana Alendarević, sve je počelo u srijedu kada je policiji prijavljen nestanak jedne učenice srednje škole, da bi već narednog jutra stigla prijava o nestanku još jedne šesnaestogodišnjakinje koja pohađa istu školu.

Policijski službenici odmah su pokrenuli opsežne aktivnosti na njihovom pronalasku, te su obavljeni razgovori u školi, kao i sa prijateljima i članovima porodica kako bi se utvrdile sve okolnosti nestanka.

"Djevojčica čiji je nestanak prijavljen u srijedu pronađena je istog dana na području Kotor Varoša, a juče je vraćena majci. Prema našim saznanjima, oba maloljetna lica samovoljno su napustila porodične domove. Policija preduzima sve radnje kako bi pronašla i drugo lice. Postoje inicijalna saznanja o tome gdje se druga djevojčica nalazi. Za sada ne bismo željeli otkrivati lokaciju dok traje istraga", izjavila je Alendarevićeva.

U drugom slučaju policiji je prijavljeno da je djevojčica u jutarnjim časovima izašla iz stana, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Prema nezvaničnim saznanjima sarajevskog medija, ona se nalazi u jednom sarajevskom naselju, a policija preduzima aktivnosti na njenom pronalasku.