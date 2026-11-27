Transparency International u BiH traži obustavu ustupanja carinskih terminala u Gradišci, Trebinju i na Sokocu privatnicima, koji bi zadržavali 70 odsto naplaćenih naknada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Transparency International u BiH (TI BiH) zatražio je obustavu postupaka ustupanja carinskih terminala u Gradišci, Trebinju i na Sokocu privatnicima, koji bi prema uslovima javnih oglasa zadržavali 70 odsto naplaćenih naknada, dok bi državi pripalo svega 30 odsto prihoda, saopšteno je iz ove organizacije.

Oni su pozvali Upravu za indirektno oporezivanje BiH (UIO) da konačno objavi ranije obećanu analizu ekonomske opravdanosti ovakvog modela upravljanja carinskim terminalima.

Umjesto da javnosti objasni zbog čega se prethodnih godina odrekla desetina miliona maraka javnih prihoda, UIO, kako navode iz TI BiH, nastavlja istu praksu na još tri lokacije.

Posebno zabrinjava slučaj Gradiške, gdje UIO namjerava da carinsku ispostavu izmjesti sa vlastitog terminala koji ostvaruje najveće prihode.

Riječ je o terminalu na novom graničnom prelazu, otvorenom 2020. godine, u koji je, prema ranijim medijskim navodima, uloženo 24 miliona KM sredstava Evropske unije i javnog novca.

Privatnicima 70 odsto prihoda, bez primjene Zakona o javnim nabavkama

UIO je objavila tri javna oglasa kojima traži privatne držaoce carinskih terminala u Gradišci, Trebinju i na Sokocu.

Prema uslovima oglasa, privatne firme naplaćivaće naknade od prevoznika, a na jedinstveni račun UIO uplaćivati samo 30 odsto prihoda, dok će preostalih 70 odsto zadržavati.

U oglasima je izričito navedeno da se na ove postupke ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama.

TI BiH podsjeća da je Kancelarija za reviziju institucija BiH ranije zatražila od UIO da izradi analizu opravdanosti takve politike, naročito kada je riječ o terminalima koji ostvaruju značajne prihode.

Još u martu 2024. godine, nakon što je TI BiH predstavio javnosti podatke o višemilionskim prihodima koji završavaju na računima privatnih firmi, iz UIO su tvrdili da je izrada takve analize u toku.

Gotovo tri godine kasnije, kako ističu iz ove organizacije, javnost još nije vidjela analizu, dok UIO nastavlja praksu ustupanja carinskih terminala privatnicima.

Za tri godine naplaćeno 24,5 miliona KM

Prema podacima dostavljenim TI BiH, 29 carinskih terminala kojima upravljaju treća lica u periodu od 2021. do 2023. godine naplatilo je oko 24,5 miliona KM javnih prihoda.

Privatnici su zadržavali 70 odsto prihoda na svim terminalima, osim na terminalu Bijača, koji je tokom 2023. godine ostvario prihod od oko 1,47 miliona KM.

Na tom terminalu promijenjen je omjer raspodjele, pa državi pripada 50 odsto prihoda.

Terminal u Gradišci samo za godinu prihodovao 3,8 miliona KM

U TI BiH posebno problematizuju odluku koja se odnosi na carinski terminal u Gradišci, budući da je riječ o terminalu koji ostvaruje znatno veće prihode.

Prema podacima iz izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH, terminal u Gradišci ostvario je 3,8 miliona KM prihoda još 2021. godine, a iz TI BiH navode da ti prihodi kontinuirano rastu.

Revizori su upravo ovaj terminal, koji je u vlasništvu UIO, označili kao terminal sa najvećim prometom.

Iako je riječ o objektu koji je počeo sa radom 2020. godine i u čiju su izgradnju uložena značajna javna sredstva, UIO sada traži novi prostor u kojem bi privatni držalac terminala zadržavao 70 odsto naplaćenih naknada.

Iz TI BiH ističu da javnost ima pravo da zna na osnovu koje analize je UIO zaključila da je za državu isplativije prepustiti većinu prihoda privatniku nego nastaviti upravljanje vlastitim terminalom.

Otvaraju i pitanje mogućeg povećanja troškova za privredu, kao i dodatnog komplikovanja procedura na granici, koje se trenutno odvijaju na jednom mjestu.

Za zgradu u Banjaluci 100 miliona KM, vlastite terminale napuštaju

Iz TI BiH podsjećaju da je sličan scenario već viđen u Bijeljini, gdje je carinska ispostava sa terminala izgrađenog sredstvima Evropske unije premještena kod privatnika.

Privatni držalac tog terminala danas zadržava 70 odsto prihoda, koji su tokom 2023. godine iznosili oko 800.000 KM.

Dosadašnja obrazloženja UIO, koja su se odnosila na nedostatak kadra i sredstava za održavanje terminala, prema ocjeni TI BiH, nisu potkrijepljena argumentima.

Posebno ukazuju na to da je UIO spremna da izdvoji 100 miliona KM za novu zgradu u Banjaluci kako bi iz privatnih prostorija preselila u vlastite, dok istovremeno carinske ispostave sa vlastitih terminala izmješta na privatne.

Zbog toga, smatraju u TI BiH, javnost opravdano traži objašnjenje ovakvih odluka.

Emir Mešić godinama upozoravao na štetnost ovog modela

Na, kako je tvrdio, nezakonitosti i štetnost ovakvog načina upravljanja carinskim terminalima godinama je upozoravao bivši službenik UIO Emir Mešić, koji je preminuo prošle godine.

Mešić je lično vodio investicije u carinski terminal u Bijeljini i tvrdio da ne postoji opravdanje za njegovo prepuštanje privatnicima.

Još 2019. godine podnio je prijavu Tužilaštvu zbog desetina miliona maraka prihoda od parkinga na carinskim terminalima koji završavaju na računima privatnih firmi.

Iz TI BiH navode da nijedna institucija nije reagovala na ono što je Mešić prijavio, dok su, kako ističu, gotovo sve institucije bile efikasne u obračunu sa njim.

Nakon što je prijavio korupciju, protiv Mešića je pokrenuto nekoliko disciplinskih postupaka, koji su na kraju doveli do njegovog otkaza.

Poziv Tužilaštvu i Parlamentarnoj skupštini BiH

TI BiH zahtijeva da se postupci po javnim oglasima za carinske terminale u Gradišci, Trebinju i na Sokocu obustave sve dok ne bude završena i javno objavljena analiza ekonomske opravdanosti njihovog ustupanja privatnicima.

Od UIO traže i da obrazloži zbog čega su sredstva Evropske unije i novac poreskih obveznika ulagani u izgradnju terminala koje sada napušta, a poslove prepušta privatnicima.

Pozvali su Tužilaštvo BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH da preispitaju model koji, prema njihovim tvrdnjama, godinama omogućava prelivanje miliona maraka javnog novca u privatne džepove, uprkos upozorenjima revizora i prijavilaca korupcije.