Prema podacima izdvojenim sa portala otvorenih podataka IDDEEA, u periodu od januara do oktobra 2026. godine evidentiran je značajan broj odjavljenih lica iz BiH, što ponovo otvara pitanje odlaska stanovništva i demografskih izazova sa kojima se zemlja suočava.

Izvor: Shutterstock

Podaci pokazuju da među odjavljenim licima dominiraju muškarci, koji čine 55 odsto, dok je udio žena 45 odsto.

Prema grafikonu koji je objavila ova ustanova, prva destinacija odjavljenih građana BiH je Hrvatska sa 531 evidentiranim licem, odnosno 31,5 odsto ukupnog broja. Na drugom mjestu je Austrija sa 400 lica (23,7 odsto), a slijedi Slovenija sa 324 lica (19,2 odsto).

Među ostalim državama su Srbija sa 246 lica (14,6 odsto), Crna Gora sa 92 (5,5 odsto) i Njemačka sa 31 licem (1,8 odsto).

Odjave su evidentirane i za Holandiju (20), Švajcarsku (devet), Lihtenštajn (pet), Dansku (pet), Ujedinjene Arapske Emirate (tri), Sjedinjene Američke Države (tri) i Švedsku (dva lica). U kategoriji ostalih država evidentirano je još 14 lica.

Izvor: IDDEEA

Ukupno je na prikazu obuhvaćeno 1.685 odjavljenih lica.

"Ovi podaci nisu samo statistika. Iza svake brojke nalazi se čovjek, porodica, planovi i odluka da se budućnost potraži negdje drugo. Pitanje koje se samo nameće - ko ostaje da gradi ovu zemlju? Ovo nije samo statistika. Ovo je upozorenje koje ne smijemo ignorisati", poručili su iz IDDEEA.

(Mondo)