Crna Gora je 1. novembra prethodno uvela vizni režim za državljane Turske, Bjelorusije, Kine, Rusije i Saudijske Arabije, u okviru procesa usklađivanja vizne politike sa pravilima Evropske unije, na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Turska je ukinula bezvizni režim za državljane Crne Gore koji putuju sa običnim pasošima, navedeno je u odluci objavljenoj danas u Službenom listu Turske, prenosi Dan.

Odluku je u četvrtak potpisao predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan, a njome se suspenduje primjena dijela Sporazuma između vlada Turske i Crne Gore o međusobnom ukidanju viza, koji se odnosi na crnogorske državljane sa običnim pasošima.

Podsjetimo, Sporazum o međusobnom ukidanju viza između dvije države potpisan je 18. januara 2008. godine.

Crna Gora je 1. novembra prethodno uvela vizni režim za državljane Turske, Bjelorusije, Kine, Rusije i Saudijske Arabije, u okviru procesa usklađivanja vizne politike sa pravilima Evropske unije, na putu ka punopravnom članstvu u EU.