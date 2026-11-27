Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su N. B. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinio krivična djela teška tjelesna povreda i nepružanje pomoći.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema informacijama Policijske uprave Banjaluka, osumnjičeni se tereti da je 20. novembra oko 9.15 časova, nakon nesuglasica u saobraćaju, fizički napao ženu iz Banjaluke, koja je tom prilikom zadobila tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se u navedenom slučaju radi o krivičnim djelima teška tjelesna povreda i nepružanje pomoći.

Prema podacima Policijske uprave Banjaluka, na području koje je u njenoj nadležnosti 26. novembra evidentirano je jedno krivično djelo, dva narušavanja javnog reda i mira i 12 saobraćajnih nezgoda.

(Mondo)