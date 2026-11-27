Nastavak 11. redovnog zasjedanja Skupštine grada Banjaluka biće održan danas u 9 časova, a pred odbornicima će se naći nekoliko važnih tačaka koje se tiču finansija i razvoja grada.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U fokusu zasjedanja biće Nacrt budžeta za 2027. godinu, planiran u iznosu od 321 milion KM, kao i Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu, vrijedan 352,91 milion KM.

Posebnu pažnju privlači i konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade, namijenjen porodicama sa četvoro i više djece, mladim bračnim parovima do 35 godina i samohranim roditeljima, radi rješavanja njihovog stambenog pitanja.

Odbornici će razmatrati i utvrđivanje stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu, kao i više prijedloga odluka o zakupu poslovnih prostorija pod posebnim uslovima.

Podsjećamo, prvi dio 11. redovnog zasjedanja održan je 19. novembra, kada su odbornici diskutovali o Prijedlogu odluke o komunalnom redu, izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, kao i o više regulacionih planova.

(Mondo)