Odbornici Skupštine grada Banjaluka završili su današnje zasjedanje nakon sedme tačke dnevnog reda. Nastavak sjednice planiran je za narednu sedmicu.

Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Odbornici Skupštine Grada završili su današnji radni dan, zaključno sa sedmom tačkom.

Odbornici su tako diskutovali o Prijedlogu odluke o komunalnom redu, Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, te više regulacioni planova.

Nastavak sjednice zakazan je za narednu sedmicu, a termin će biti naknadno utvrđen.

Podsjećamo, na dnevnom redu 11. sjednice Skupštine Grada nalazi se ukupno 41 tačka.