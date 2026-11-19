Odbornici Skupštine grada Banjaluka završili su današnje zasjedanje nakon sedme tačke dnevnog reda. Nastavak sjednice planiran je za narednu sedmicu.
Odbornici Skupštine Grada završili su današnji radni dan, zaključno sa sedmom tačkom.
Odbornici su tako diskutovali o Prijedlogu odluke o komunalnom redu, Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, te više regulacioni planova.
Nastavak sjednice zakazan je za narednu sedmicu, a termin će biti naknadno utvrđen.
Podsjećamo, na dnevnom redu 11. sjednice Skupštine Grada nalazi se ukupno 41 tačka.