Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković dostavio je nacrt budžeta grada za narednu godinu kao dopunu dnevnog reda za sutrašnju sjednicu lokalnog parlamenta, rekao je Srni predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

On je dodao da je Nacrt budžeta za narednu godinu planiran u iznosu od 321 milion KM.

"Ja sam u obavezi da sutra to predložim odbornicima, a od njih zavisi da li će Nacrt biti sastavni dio dnevnog reda. Krivo mi je što je gradonačelnik to uradio na takav način i doslovno nam ukrao ključnih sedam do osam dana u kojima su odbornici mogli da se više informišu o samom nacrtu budžeta kako bi mogli donijeti ispravnu odluku", rekao je Ninković.

Navodeći da se do sada nije desilo da budžet grada ne bude usvojen na vrijeme, Ninković je izrazio uvjerenje da će postojati saglasnost da se sutra usvoji nacrt i da se pusti u javnu raspravu, kako je predviđeno i da se sačeka sam prijedlog budžeta i ulaganje amandmana.

"Odmah na početku sjednice, prije usvajanja dnevnog reda, osim nacrta budžeta i konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta za pola godine tekuće godine, imamo još sedam tačaka po kojima će se odbornici izjasniti kao dopuni dnevnog reda", rekao je Ninković.

Skupština grada Banjaluke razmatraće nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 352,91 milion KM, što je 69 miliona KM ili za 24,3 odsto više od prvobitnog budžeta.

Pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava, rezervisanih sredstava, neutrošenog suficita iz 2025. godine i iz prethodnih perioda, kao i prijedlog odluke o utvrđivanju stope poreza za nepokretnosti na području grada za narednu godinu.

Biće razmatran i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta grada za 2025. godinu i godišnji izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave za istu godinu.

Na sutra najavljenoj redovnoj sjednici naći će se i prijedlog odluke o komunalnom redu i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama, regulacioni planovi, zamjena zemljišta, ali i prijedlog odluke o izmjenama odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Banjaluke.

(Mondo)