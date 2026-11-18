Institut za javno zdravstvo Republike Srpske nabavio je 18.000 doza vakcina protiv sezonskog gripa, te dodatnih 2.500 komercijalnih doza.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje sutra, a obavljaće se u ambulanti za imunizaciju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koja se nalazi u zgradi pored Muzičke škole, u Ulici Јovana Dučića u Banjaluci, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, kao i u regionalnim centrima Instituta", rekao je direktor Instituta Bojan Ćenić.

On je naglasio da je cijena komercijalne vakcine 35 KM, isto kao i prošle godine.

Besplatne vakcine

Pravo na besplatnu vakcinaciju ima devet grupa ljudi: pacijenti na hemodijalizi i oni kojima je izvršena transplantacija bubrega, osobe oboljele od šećerne bolesti koje koriste insulin, kao i pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama, odnosno oni sa ugrađenim stentom, kojima je rađena balon-dilatacija, ugrađen bajpas, vještačke valvule ili pejsmejker.

Pravo na besplatnu vakcinaciju protiv gripa imaju i HIV pozitivne osobe i oboljeli od AIDS-a, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, kao i zaposleni na infektivnim klinikama i odjeljenjima, te u jedinicama intenzivne medicine.

Besplatna vakcinacija predviđena je i za osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze, osobe koje su završile hemoterapiju i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti, te lica sa posebnim potrebama koja borave u kolektivnom smještaju. Za navedene kategorije stanovništva vakcine će biti dostupne u pripadajućim domovima zdravlja.

Vidi opis Sutra kreće vakcinacija protiv gripa: Nabavljene besplatne i komercijalne doze vakcina za imunizaciju građana (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 6 / 6 AD

Preporuke za vakcinaciju

Iz Instituta vakcinaciju protiv gripa preporučuju svima, a posebno hroničnim bolesnicima, starijim osobama, zdravstvenim radnicima, zaposlenima u sektorima i službama od javnog značaja, kao i osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu sa pripadnicima rizičnih grupa i onima koji njeguju malu djecu.

Jelena Đaković Dević, epidemiolog u Institutu navela je da je riječ o istoj vakcini koja je bila u primjeni i ranijih godina u Srpskoj, te da ima dva A i jedan B soj.

Za imunitet je potrebno dvije do tri sedmice nakon vakcinacije, a u borbi protiv gripa vakcinacija najefikasnija mjera prevencije.

Prema njenim riječima vakcinacijom se smanjuje se i mogućnost aktivacije komplikacija pojedinih hroničnih oboljenja od kojih osobe boluju, smanjuje se rizik hospitalizacije nakon upale pluća i smanjuje se mogućnost širenja bolesti na osobe iz okruženja.

(Mondo)