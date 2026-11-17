Ekipa Hitne pomoći iz Modriče porodila je ženu u sanitetskom vozilu u Šešlijama. Na svijet je došao zdrav dječak, šesto dijete u porodici.

Izvor: Radio Modriča

Nesvakidašnji događaj i još jedna potvrda koliko su predanost i stručnost zdravstvenih radnika važni u trenucima kada je svaka sekunda dragocjena.

Dežurna ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Modriča krajem oktobra je porodila ženu u sanitetskom vozilu, tokom transporta prema JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, jer beba nije mogla čekati dolazak u zdravstvenu ustanovu, piše Radio Modriča.

Zahvaljujući brzoj reakciji medicinskog tehničara Gorana Popovića i vozača sanitetskog vozila Petka Stankovića porođaj je obavljen u vozilu hitne pomoći u Šešlijama i na svijet je došao zdrav dječak.

Tehničar Goran Popović istakao je da je ovo bilo jedno od posebnih iskustava u njegovom dosadašnjem radu, koje će, kako kaže, pamtiti cijelog života. "Donijeti novi život na svijet poseban je osjećaj, iako sam ranije imao priliku da prisustvujem porođaju u prostorijama hitne pomoći, porođaj u sanitetskom vozilu doživijeo sam prvi put".

"U svojoj dugogodišnjoj karijeri prvi put sam prisustvovao porođaju u sanitetskom vozilu. U početku smo bili zabrinuti, ali kada smo vidjeli da se sve odvija kako treba i kada smo čuli bebin plač, osjetili smo veliko olakšanje i radost. Porođaj je trajao između 12 i 15 minuta. Nakon rođenja, bebu smo očistili, oslobodili disajne puteve, utoplili i stavili majci na grudi, a potom smo ih bezbjedno transportovali u Bolnicu“, rekao je vozač Stanković.

Tridesetdvogodišnja majka rodila je zdravog dječaka, koji je šesto dijete u ovoj porodici, donoseći još jednu veliku radost u njihov dom.