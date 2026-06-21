Više od 500 učesnika na 8. Uličnoj trci Modriča: Rekordi potvrda da trčanje postaje dio identiteta grada

U glavnoj trci na deset kilometara treću uzastopnu pobjedu ostvario je domaći atletičar Žarko Jovanović, najbolji sportista Modriče za prethodnu godinu.

Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave

Modriča je tokom vikenda još jednom bila u znaku sporta, rekreacije i zajedništva. Osma Ulična trka Modriča okupila je više od 500 učesnika u dječijim i seniorskim trkama, čime je oboren dosadašnji rekord po broju takmičara i potvrđen rast jedne od najprepoznatljivijih sportskih manifestacija u ovom dijelu Republike Srpske.

Po izuzetno toplom vremenu, ulicama Modriče trčalo je 250 takmičara u trkama na pet i deset kilometara, dok je isti broj najmlađih učesnika nastupio u dječijim trkama, koje su i ove godine privukle veliku pažnju građana.

Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave

U glavnoj trci na deset kilometara treću uzastopnu pobjedu ostvario je domaći atletičar Žarko Jovanović, najbolji sportista Modriče za prethodnu godinu. Jovanović je stazu istrčao za 33 minuta i 12 sekundi.

"Izuzetno sam zadovoljan pobjedom i činjenicom da sam treći put zaredom slavio na trci u Modriči. Ostvario sam vrijeme 33:12, što smatram veoma dobrim rezultatom, posebno kada se uzme u obzir da sam od početka do cilja trčao sam, bez konkurenta koji bi mi pomogao da držim jači tempo, kao i da su vremenski uslovi bili veoma teški zbog velike vrućine. Posebno mi znači što sam pobijedio na domaćem terenu, pred svojom publikom, porodicom i prijateljima", rekao je Jovanović nakon trke.

Drugo mjesto osvojio je Brane Šatara iz Atletskog kluba Banjaluka sa rezultatom 37:08, dok je treći bio Srđan Samardžić iz Brčkog sa vremenom 38:26.

U konkurenciji dama na deset kilometara najbrža je bila Tea Faber iz Atletskog kluba Fit Zagreb sa rezultatom 38:52. Drugo mjesto pripalo je domaćoj takmičarki Lani Trivić, dok je treća bila Mirjam Durmić iz Gračanice.

Na pet kilometara slavio je juniorski prvak Republike Srpske Ihlan Hatić iz Teslića sa vremenom 18:18. Drugi je bio Haris Tursić, a treći Nandino Malešević iz Broda.

Vidi opis Više od 500 učesnika na 8. Uličnoj trci Modriča: Rekordi potvrda da trčanje postaje dio identiteta grada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 13 13 / 13

Kod dama najbrža je bila Sara Lukić sa Pala, ispred Sande Skendeije iz Banjaluke i Biljane Kovačević Ilić iz Modriče.

Zadovoljstvo uspjehom manifestacije izrazio je i načelnik opštine Modriča Jovica Radulović.

"Prezadovoljan sam što Modriča na ovaj dan postaje pravi sportski centar i mjesto okupljanja ljudi izvan lokalnog područja. Ovakve manifestacije promovišu zdrav način života i predstavljaju našu opštinu u najljepšem svjetlu. Pozivam sve građane da nam se pridruže i u petak na proglašenju sportiste godine i Večeri modričkih šampiona", rekao je Radulović.

Izvor: Opština Modriča - Zvanična stranica opštinske uprave

Jedan od organizatora trke Danilo Vasiljević istakao je da rekordan broj učesnika predstavlja potvrdu da je događaj pronašao svoje mjesto među građanima Modriče.

"Posebno smo ponosni što je ovogodišnja trka oborila sve dosadašnje rekorde po broju učesnika. Ipak, možda još više od samih brojki raduje nas činjenica da je više od 130 trkača bilo upravo iz Modriče. To pokazuje da građanima treba ovakav događaj, u kojem neće biti samo posmatrači sa strane, već aktivni učesnici. Od prve trke, kada smo imali tek desetak domaćih takmičara, došli smo do toga da stotine naših sugrađana obuvaju patike i izlaze na stazu. To je najbolji pokazatelj da zajedno gradimo zdravije životne navike i kulturu rekreacije, što je jedan od osnovnih ciljeva ove manifestacije", rekao je Vasiljević.

Organizatori ističu da je ovogodišnje izdanje donijelo još jedan zanimljiv podatak, broj finišera na pet kilometara bio je gotovo tri puta veći nego na deset kilometara, što potvrđuje rastuće interesovanje građana za rekreativno trčanje i aktivan način života.

Uz podršku brojnih sponzora, partnera i Opštine Modriča, još jedno izdanje Ulične trke završeno je uspješno, a rekordan odziv učesnika pokazao je da ova manifestacija iz godine u godinu prerasta sportski događaj i postaje važan dio života lokalne zajednice.