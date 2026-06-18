Rekordan broj učesnika na Osmoj uličnoj trci u Modriči: Više od 550 takmičara u tri kategorije

Modriča će u subotu, 20. juna, biti domaćin osmog izdanja Atletske ulične trke, sportske manifestacije koja je tokom prethodnih godina izrasla u jedan od najprepoznatljivijih trkačkih događaja u regiji.

Izvor: ARK Modriča za MONDO

U okviru obilježavanja Dana opštine Modriča – Vidovdana, ulicama grada će od 19 časova trčati više od 550 učesnika u svim kategorijama, što je rekordan broj učenika ove manifestacije. U seniorskim trkama na pet i deset kilometara prijavljeno je oko 350 takmičara, dok će najmlađi učesnici nastupiti u okviru "Tropic" dječijih trka.

Posebnu težinu ovogodišnjem izdanju daje međunarodni karakter događaja, jer su prijavljeni trkači iz šest zemalja, što potvrđuje da je modrička trka odavno prevazišla lokalne okvire i postala prepoznatljiva među rekreativcima i atletičarima širom regiona.

Jedan od glavnih favorita za pobjedu biće domaći atletičar Žarko Jovanović, najbolji sportista Modriče za 2025. godinu i jedan od najuspješnijih dugoprugaša u Bosni i Hercegovini. Nastup pred domaćom publikom za Jovanovića predstavlja dodatni motiv da još jednom potvrdi kvalitet i pokuša doći do pobjede na ulicama svog grada.

"Trka u Modriči za mene uvijek ima posebno značenje, jer nastupam na domaćem terenu, pred svojom publikom, porodicom, prijateljima i ljudima koji me prate i podržavaju tokom cijele sezone. Ta energija se posebno osjeti na stazi i sigurno daje dodatni motiv da iz sebe izvučem maksimum", ističe Jovanović.

Izvor: Igor Čabarkapa

Sad već iskusni trkač iz godine u godinu pomjera granice i ostvaruje sve bolje rezultate.

"Ove godine nastupam na trci od 10 kilometara i cilj mi je da napadnem lični rekord. Forma je dobra, iza mene je dosta kvalitetnih treninga i trka, tako da vjerujem da mogu ostvariti odličan rezultat. Naravno, sve zavisi i od uslova na dan trke, ali motivacija je na najvišem nivou. Modrička trka iz godine u godinu raste i drago mi je što naš grad ima ovakav sportski događaj. Nadam se dobroj atmosferi, velikom broju učesnika i podršci publike duž staze. Pozivam sve ljubitelje trčanja i sporta da dođu, da učestvuju ili da podrže trkače, jer upravo publika daje posebnu snagu i čini ovu trku drugačijom. Za mene je velika čast trčati u svom gradu i pokušaću da se odužim dobrom trkom i borbom do samog kraja", rekao je Jovanović, koji je i prošle godine obilježio modričku trku.

Vidi opis Rekordan broj učesnika na Osmoj uličnoj trci u Modriči: Više od 550 takmičara u tri kategorije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: ARK Modriča za MONDO Br. slika: 5 5 / 5

Predsjednik Atletsko-rekreativnog kluba Modriča Danilo Vasiljević ističe da su organizatori očekivali između 450 i 500 prijava, ali da je interesovanje ove godine nadmašilo sva očekivanja.

"Vođeni iskustvima iz prethodnih godina očekivali smo između 450 i 500 učesnika, ali je broj prijava značajno veći. Posebno nas raduje što među prijavljenima imamo veliki broj naših sugrađana. To pokazuje da je trka postala važan događaj za lokalnu zajednicu i da sve više ljudi želi da bude njen dio. Naš cilj nije samo organizacija kvalitetnog sportskog događaja, već promocija zdravih životnih navika i bavljenja sportom", rekao je Vasiljević.

On posebno naglašava da među ovogodišnjim učesnicima ima mladih trkača koji su rasli zajedno sa ovom manifestacijom.

"Imamo učesnike koji su svoje prve korake napravili upravo na dječijim trkama, zatim nastupali na pet kilometara, a danas će se okušati i na deset kilometara. To je možda i najveća potvrda da trka ostvaruje svoju misiju", dodao je Vasiljević.

S obzirom na to da se za subotu najavljuje sunčano i toplo vrijeme, organizatori su pripremili dodatna osvježenja duž staze. Pored standardnih okrepnih stanica, učesnicima će na raspolaganju biti i vodeni tuš, po kojem je modrička trka postala prepoznatljiva prethodnih godina, a za njegovo postavljanje biće zaduženi pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Modriča.

Izvor: ARK Modriča za MONDO

Prije glavnih trka na programu su "Tropic" dječije trke na 100 i 200 metara, nakon kojih će najmlađi učesnici imati priliku da uživaju u igrama, druženju i animacijama koje su pripremili organizatori zajedno sa partnerima manifestacije.

Sve je, dakle, spremno za još jedno izdanje sportskog praznika u Modriči, koje će okupiti stotine trkača, veliki broj gledalaca i poslati snažnu poruku o značaju sporta, zdravog načina života i zajedništva.