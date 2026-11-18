Subota, 21. novembar, u Republici Srpskoj je neradni dan povodom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Zakonom je propisano ko ne radi, dok gradonačelnici i načelnici određuju izuzetke radi zadovoljavanja neophodnih potreba građana.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Republici Srpskoj subota, 21. novembar 2026. godine, biće neradni dan povodom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Ovaj datum je republički praznik i neradni dan, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07).

Ko neće raditi 21. novembra?

Prema Zakonu o praznicima Republike Srpske, u dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije, kao ni lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Ko odlučuje o izuzecima?

Zakonom je propisano da načelnici opština, odnosno gradonačelnici, određuju koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije na području njihove lokalne zajednice dužni da rade tokom republičkih praznika.

Oni određuju i obim rada tih subjekata, kako bi se obezbijedilo zadovoljavanje neophodnih potreba građana tokom praznika.

(Mondo)