U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno uz sunčane periode, toplije od prosjeka i vjetrovito.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče se na sjeveru i istoku očekuje kiša i pljuskovi, a na jugu i jugozapadu oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom i vjetrovito uz jak do olujni jugo.

Vjetar će biti umjeren, na udare jak, a na jugu i jugozapadu i olujni, južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 15 do 21 stepen Celzijusov, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U protekla 24 časa najviše padavina registrovano je u Gacku - 30 litara po metru kvadratnom, na Čemernu 25, u Bileći 17, Trebinju 15, Han Pijesku osam, Bijeljini, Sokocu šest litara po metru kvadratnom.

Pretežno mokri i klizavi kolovozi, povremeno jaki udari vjetra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su pretežno mokri i klizavi, povremeno su jaki udari vjetra, a u brdsko-planinskim predjelima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa, radi izvođenja minerskih radova u vremenu od 7.00 do 15.00 časova.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

(Mondo)