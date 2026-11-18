Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske sedmično obavi dvije do tri analize radi utvrđivanja očinstva. Direktor Zavoda Željko Karan upozorava da se podaci ne mogu tumačiti kao pokazatelj da 30 odsto očeva nisu biološki roditelji djece.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske sedmično obavi dvije do tri DNK analize radi utvrđivanja očinstva, a u 25 do 30 odsto slučajeva pokaže se da je sumnja podnosioca zahtjeva bila opravdana, izjavio je direktor ove ustanove Željko Karan.

Karan je pojasnio da se ovaj procenat odnosi isključivo na osobe koje već imaju razlog da sumnjaju u očinstvo i odluče da to provjere, te da ne predstavlja opšti populacioni prosjek.

"Ali, nije tačno da 30 odsto očeva nisu biološki očevi. To nije opšti populacioni prosjek, već procenat među ljudima koji već imaju razlog da sumnjaju i dolaze da tu sumnju potvrde ili opovrgnu", objasnio je Karan.

Prema njegovim riječima, DNK analize u Zavodu obuhvataju dvije oblasti – forenzičku obradu bioloških tragova prikupljenih na mjestima izvršenja krivičnih djela i testiranja kojima se utvrđuje očinstvo.

Zahtjevi za utvrđivanje očinstva stižu po nalogu suda, ali i na privatnu inicijativu građana. Sudska testiranja najčešće su povezana sa postupcima priznavanja ili osporavanja očinstva, alimentacije i brakorazvodnim parnicama.

"Građani se često obraćaju Zavodu i samoinicijativno, bez sudskog postupka, kako bi razriješili lične dileme", naveo je Karan.

On je istakao da DNK analiza, za razliku od ranijih metoda koje su očinstvo mogle isključiti sa određenim stepenom vjerovatnoće, daje nedvosmislen rezultat.

"DNK analiza će apsolutno i jednoznačno pokazati da li je neka osoba otac određenog djeteta ili nije", naglasio je Karan.

Da bi se utvrdio stvarni procenat slučajeva u kojima muškarci nisu biološki očevi djece, bilo bi potrebno testirati nekoliko hiljada porodica, odnosno između 7.000 i 8.000 pojedinačnih uzoraka, čime bi se dobila relevantnija statistička procjena.

Karan je naveo i da su se tokom rada Zavoda susretali sa neobičnim životnim pričama. Među njima je i slučaj devedesetogodišnjeg muškarca koji je želio da provjeri da li je njegova kćerka, tada u šezdesetim godinama, zaista njegovo biološko dijete.

"Kako bi mogao mirno da umre", rekao je Karan opisujući razlog zbog kojeg je starac zatražio DNK analizu.