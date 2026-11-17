Institut „Dr Miroslav Zotović“ organizuje besplatnu spirometriju 18. novembra u Slatini.

Izvor: Facebook/JZU Institut "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka

Institut „Dr Miroslav Zotović“ iz Banjaluke organizuje besplatnu spirometriju za sve zainteresovane građane u srijedu, 18. novembra, u Kongresnoj sali u Slatini.

Riječ je o jednostavnom i bezbolnom pregledu kojim se procjenjuje funkcija pluća, a koji može pomoći u ranom prepoznavanju respiratornih problema.

Kako su saopštili iz Instituta, cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o očuvanju zdravlja pluća, značaju prevencije i pravovremenom prepoznavanju simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

Aktivnost se organizuje uz podršku Udruženja fizioterapeuta Republike Srpske.

Iz Instituta su pozvali građane da iskoriste priliku za besplatan pregled i podsjetili na važnost brige o zdravlju disajnih organa.

„Ne zanemarujte svoje disanje – brinite o zdravlju svojih pluća“, poručili su organizatori.