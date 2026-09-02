Projekat vrijedan 500 miliona KM: "Slateks" donosi nove kapacitete liječenja

Direktor Instituta „Dr Miroslav Zotović“ Goran Talić izjavio je danas da će novi kompleks „Slateks“ u Slatini kod Banjaluke donijeti nove kapacitete za liječenje, dodatno zapošljavanje i uvođenje novih procedura u zdravstveni sistem.

Izvor: X/Savo Minić

Predstavljajući projekat, Talić je naveo da je riječ o kompleksu koji bi, prema planovima, trebalo da bude jedinstven u regionu, a u kojem bi se razvijale kardio, pulmološka i vaskularna rehabilitacija, rehabilitacija onkoloških pacijenata, kao i programi prevencije dijabetesa.

"To su kardio, pulmološka, vaskularna i rehabilitacija onkoloških pacijenata, te prevencija dijabetesa – pošasti savremenog doba, nezarazne bolesti koja ostavlja teške posljedice", rekao je Talić.

Prema njegovim riječima, proširenjem bi Institut u Slatini dobio oko 30.000 metara kvadratnih novih objekata i 10.000 metara kvadratnih garažnog prostora.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 500 miliona KM, dok je za prvu fazu potrebno oko 80 miliona KM.

"Plan je da sredstva budu fazno odobravana. Već imamo sredstva za izgradnju bolničke apoteke koja će početi za oko tri mjeseca. Treba još da provedemo tendersku dokumentaciju", rekao je Talić.

Druga faza projekta, kako je pojasnio, podrazumijeva izgradnju velikih kapaciteta u postojećem parku, uz očuvanje njegove sadašnje vizure.

Planirano je da kompleks poveže zdravstveni, kongresni i turistički sadržaj, što bi, prema riječima Talića, otvorilo mogućnosti za nova zapošljavanja i razvoj privrede u Republici Srpskoj.

Podršku projektu danas je najavio i premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je rekao da Vlada ima kapacitet da finansira ovakve projekte.

"Vlada Republike Srpske ima kapacitet da ovakve stvari finansira. Mi ćemo na jednoj od prvih sjednica usvojiti informaciju, tražićemo projektnu dokumentaciju, podijeliti u lotovima to što smo dogovarali", rekao je Minić.

On je najavio podršku realizaciji projekta i istakao značaj prirodnih potencijala Slatine.

Posebno je naveo da je planirano da kompletno grijanje kompleksa bude zasnovano na termalnoj vodi, koja bi se nakon korištenja vraćala u sistem.

"Taj spoj prirode treba cijeniti, kao i sve ono što Republika Srpska ima", rekao je Minić.

On je istakao da zdravstveni i turistički kapaciteti Instituta „Dr Miroslav Zotović“ predstavljaju potencijal o kojem, kako je rekao, treba govoriti i u kontekstu budućeg razvoja Republike Srpske.

"U svakom slučaju, podrška Vlade ide, idemo u realizaciju", naglasio je Minić.

(Srna/Mondo)