Vaša uplata više ne čeka sutra: NLB Banka Banjaluka omogućila instant plaćanja za samo 10 sekundi

NLB Banka Banjaluka svojim klijentima omogućila je korištenje usluge instant plaćanja, zahvaljujući kojoj se uplaćeni novac prenosi gotovo trenutno, bez obzira na doba dana.

Izvor: NLB banka/Promo

Putem NLB mKlik i eKlik aplikacija, klijenti sada mogu izvršiti plaćanja u iznosu do 5.000 KM, pri čemu sredstva na račun primaoca stižu za svega nekoliko sekundi. Nova funkcionalnost dostupna je za eksterne elektronske naloge prema bankama uključenim u sistem instant plaćanja.

„Uvođenjem ove usluge NLB Banka Banjaluka nastavlja unapređivati digitalno bankarsko iskustvo svojih klijenata, prateći savremene trendove i potrebe tržišta za bržim, jednostavnijim i dostupnijim finansijskim uslugama. Prilikom implementacije ove funkcionalnosti izvršili smo sva potrebna testiranja i fokusirali smo se na kvalitet, kako bismo klijentima omogućili što bolju uslugu, uz jasnu i transparentnu komunikaciju“, izjavila je Ljiljana Trakilović, direktor Platnih sistema i upravljanja gotovinom u NLB Banci Banjaluka.

Za razliku od klasičnih međubankarskih transfera, koji zavise od termina obrade i radnog vremena platnog prometa, instant plaćanja omogućavaju prenos novca u realnom vremenu. To znači da klijenti mogu slati sredstva kada god im je potrebno, uz sigurnost i pouzdanost na koju su navikli.

Ključne prednosti usluge instant plaćanja su:

prenos sredstava za svega nekoliko sekundi,

dostupnost 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici,

mogućnost realizacije plaćanja vikendom i praznicima,

jednostavno korištenje kroz NLB mKlik i eKlik aplikacije,

brže i efikasnije upravljanje ličnim finansijama.

Uvođenjem instant plaćanja NLB Banka još jednom potvrđuje svoju posvećenost digitalnoj transformaciji i razvoju inovativnih rješenja koja klijentima donose više fleksibilnosti, više slobode i manje čekanja u svakodnevnom upravljanju novcem.