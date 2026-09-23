logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaša uplata više ne čeka sutra: NLB Banka Banjaluka omogućila instant plaćanja za samo 10 sekundi

Vaša uplata više ne čeka sutra: NLB Banka Banjaluka omogućila instant plaćanja za samo 10 sekundi

Izvor Promo
0

NLB Banka Banjaluka svojim klijentima omogućila je korištenje usluge instant plaćanja, zahvaljujući kojoj se uplaćeni novac prenosi gotovo trenutno, bez obzira na doba dana.

nlb banka Izvor: NLB banka/Promo

Putem NLB mKlik i eKlik aplikacija, klijenti sada mogu izvršiti plaćanja u iznosu do 5.000 KM, pri čemu sredstva na račun primaoca stižu za svega nekoliko sekundi. Nova funkcionalnost dostupna je za eksterne elektronske naloge prema bankama uključenim u sistem instant plaćanja.

„Uvođenjem ove usluge NLB Banka Banjaluka nastavlja unapređivati digitalno bankarsko iskustvo svojih klijenata, prateći savremene trendove i potrebe tržišta za bržim, jednostavnijim i dostupnijim finansijskim uslugama. Prilikom implementacije ove funkcionalnosti izvršili smo sva potrebna testiranja i fokusirali smo se na kvalitet, kako bismo klijentima omogućili što bolju uslugu, uz jasnu i transparentnu komunikaciju“, izjavila je Ljiljana Trakilović, direktor Platnih sistema i upravljanja gotovinom u NLB Banci Banjaluka.

Za razliku od klasičnih međubankarskih transfera, koji zavise od termina obrade i radnog vremena platnog prometa, instant plaćanja omogućavaju prenos novca u realnom vremenu. To znači da klijenti mogu slati sredstva kada god im je potrebno, uz sigurnost i pouzdanost na koju su navikli.

Ključne prednosti usluge instant plaćanja su:

  • prenos sredstava za svega nekoliko sekundi,
  • dostupnost 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici,
  • mogućnost realizacije plaćanja vikendom i praznicima,
  •  jednostavno korištenje kroz NLB mKlik i eKlik aplikacije,
  • brže i efikasnije upravljanje ličnim finansijama.

Uvođenjem instant plaćanja NLB Banka još jednom potvrđuje svoju posvećenost digitalnoj transformaciji i razvoju inovativnih rješenja koja klijentima donose više fleksibilnosti, više slobode i manje čekanja u svakodnevnom upravljanju novcem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NLB banka instant plaćanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ