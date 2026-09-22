Cijene goriva u Evropi "podivljale": Dizel drastično skuplji od benzina

Cijene goriva drastično su skočile širom Evrope, a u čak 16 zemalja Evropske unije litar dizela prešao je granicu od dva evra i dostigao rekordnih 2,50 evra.

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Cijene goriva naftnih derivata naglo su porasle širom Evrope, a na udaru je posebno dizel. Prema posljednjim dostupnim podacima, u čak 16 od 27 zemalja članica Evropske unije litar dizela košta najmanje dva evra, dok je u najskupljim državama cijena dostigla i astronomskih 2,50 evra.

U pitanju su prosječne nacionalne cijene, pa stvarna cijena na benzinskoj pumpi može varirati u zavisnosti od distributera i same lokacije.

Dizel u 16 zemalja prešao dva evra

Prema ovim podacima, najskuplji dizel među članicama EU plaćaju vozači u Finskoj, gdje je prosječna cijena 2,505 evra po litru. Slijede Danska sa 2,502 evra i Holandija sa 2,494 evra.

U Njemačkoj litar dizela u prosjeku košta 2,426 evra, u Francuskoj 2,291, Belgiji 2,290, Austriji 2,197, Italiji 2,191, a u Litvaniji 2,184 evra, javlja Index.

Portugal, Luksemburg, Grčka, Letonija, Estonija i Poljska takođe su prešli granicu od dva evra, dok je u Rumuniji cijena tačno dva evra po litru.

Najjeftiniji dizel sipa se na Malti, gdje košta 1,21 evro po litru. Slijede Španija sa 1,834 evra, Slovenija sa 1,854 i Bugarska sa 1,856 evra.

Benzin najskuplji u Danskoj

Velike razlike zabilježene su i kod benzina. Najviša prosječna cijena Evrosupera 95 jeste u Danskoj, gdje litar košta 2,564 evra. Slijede Holandija sa 2,434 evra, Njemačka sa 2,357 i Finska sa 2,317 evra. Benzin košta više od dva evra po litru i u Francuskoj, Grčkoj, Italiji i Portugaliji.

Najjeftiniji benzin ponovo je na Malti (1,34 evra), dok je u Švedskoj cijena 1,514 evra, u Bugarskoj 1,620, u Sloveniji 1,641, a na Kipru 1,650 evra.

Dizel raste brže od benzina

Rast cijena nije ograničen samo na nekoliko zemalja. Analiza podataka Evropske komisije pokazuje da je cijena dizela porasla više od cijene benzina u 26 od 27 zemalja članica EU.

U tom periodu, prosječna cijena dizela u EU porasla je za 34,4 odsto, a benzina za 24,1 odsto, pri čemu su zabilježene rekordne prosječne cijene od početka praćenja podataka. Pritisak je posebno izražen kod dizela zbog poremećaja u globalnom snabdjevanju, problema u rafinerijama i visokih troškova prerade sirove nafte u gotove derivate.

(Mondo.rs)