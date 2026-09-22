"POSKOK" podigao optužnicu protiv tužioca Mehe Bradića: Osumnjičen za traženje mita od svjedoka

Protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehe Bradića podignuta je optužnica koja ga tereti da je od svjedoka tražio novac kako protiv njega ne bi podigao optužnicu.
Bradić je optužen da je u tom trenutku već donio naredbu o nesprovođenju istrage protiv svjedoka, dok je u drugom predmetu prethodno obavijestio nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova da svjedoku vrati privremeno oduzeti pištolj, o čemu svjedok nije imao saznanja.
Bradić je prvobitno zahtijevao 2.000 evra, a potom pristao da primi 1.000 evra uz dogovor da mu novac bude predat 11. maja ove godine.
Optužnicu je podiglo Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala federalnog tužilaštva (Poskok), a dostavljena je Posebnom odjeljenju Vrhovnog suda FBiH na potvrđivanje, saopšteno je iz Poskoka.
Podsjećamo, Bradić je uhapšen u maju ove godine.
(Srna)