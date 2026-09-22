Radnik iz Srbije stradao na Oktoberfestu: Policija istražuje okolnosti teške nesreće, oglasio se i gradonačelnik Minhena

Državljanin Srbije (52), radnik obezbjeđenja na Oktoberfestu, poginuo je kada je na njega pala gondola sa velike visine. Njemačka policija istražuje tragediju i apeluje na svjedoke da se jave.

Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Njemačka policija pokrenula je istragu poslije pogibije državljanina Srbije (52) na Oktoberfestu u Minhenu. Stravična nesreća dogodila se sinoć oko 22 sata kada je na čoveka, koji je bio radnik obezbjeđenja, pala gondola sprave "Hangover" ("Mamurluk") koja velikom brzinom pada sa 80 metara visine!

"Minhenska kriminalistička policija (Kripo) otpočela je detaljnu istragu o okolnostima ove nesreće na radu. Policija je uputila javni apel i traži svjedoke koji su videli incident, a posebno moli sve koji imaju video-snimke trenutka nesreće da im se jave kako bi se precizno utvrdilo šta se dogodilo", navode njemački mediji.

Kako dodaju, prema prvim i nezvaničnim informacijama sa lica mjesta, nastradali državljanin Srbije bio je na mjestu na kom nije trebalo da bude.

"Nalazio se na prostoru na kom nije smeo da bude, upravo zbog bezbjednosti. Na njega je pala gondola sa ljudima dok se spuštala niz toranj i zgnječila ga. Zadobio je teške povrede i hitno je prevezen u bolnicu u Minhenu, ali je ubrzo po prijemu preminuo. Ljudi koji su bili na atrakciji u trenutku nesreće nisu povređeni", navode oni i dodaju da se utvrđuje zbog čega je radnik obezbjeđenja bio u zabranjenoj zoni.

Gradonačelnik Minhena, Dominik Krauze jutros je izjavio da ga je vijest o tragediji duboko potresla.

"Moje misli su sa porodicom preminulog muškarca i zaposlenima na atrakciji "Hangover"", naveo je gradonačelnik u saopštenju za medije. Krauze se, takođe, zahvalio hitnim službama na brzoj reakciji.

Na mjestu pogibije čovjeka iz Srbije od jutros građani ostavljaju crvene ruže.

Oktoberfest je počeo u subotu ujutru i trajaće do 4. oktobra. Više od šest miliona posetilaca svake godine dolazi na festival piva, koji se smatra najvećim na svetu, a oko 600 policajaca i stotine pripadnika obezbeđenja dežuraju oko festivalskog prostora.