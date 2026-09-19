Počeo Oktobarfest: Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva (VIDEO)

Gradonačelnik Minhena Dominik Krauze otvorio je prvo bure piva i time označio početak ovogodišnjeg "Oktobarfesta", najpoznatijeg svjetskog festivala piva, koji se održava 191. put.

Izvor: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago stock&people / Profimedia

Hiljade ljudi, uključujući žene u tradicionalnoj bavarskoj odjeći i muškarce u lederhozenima, ispunile su šatore na minhenskom sajmištu Terezienvize da bi zauzele dobro mjesto na klupama.

Uz zvuke limene muzike i ukus svježe točenog piva, ubrzo su počeli da pjevaju, igraju i njišu se, prenijela je agencija DPA.

Pored piva, služe se perece, svinjsko pečenje i kobasice.

"Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn!"



OB Dominik Krause hat um Punkt 12 Uhr das 191. Oktoberfest eröffnet. Wir wünschen unseren Gästen aus München, Bayern, Deutschland und der ganzen Welt für die kommenden zwei Wochen eine tolle Wiesn-Zeit!pic.twitter.com/QPANwcCPM0 — Stadt München (@StadtMuenchen)September 19, 2026

U narednih 16 dana, do 4. oktobra, na "Oktoberfestu" se očekuje oko šest miliona posjetilaca. Većina dolazi iz Minhena i južne Njemačke, ali svake godine manifestaciju obilaze i brojni gosti iz drugih dijelova zemlje i cijelog svijeta.

Njemačke vlasti su pooštrile mjere bezbjednosti nakon što je festival prošle godine morao privremeno da bude zatvoren zbog prepunjenosti.

Za ovogodišnji festival postavljene su kamere sa vještačkom inteligencijom da bi se velike gužve otkrile na vrijeme.

(Srna/Mondo)