logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počeo Oktobarfest: Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva (VIDEO)

Počeo Oktobarfest: Gradonačelnik Minhena otvorio prvo bure piva (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Gradonačelnik Minhena Dominik Krauze otvorio je prvo bure piva i time označio početak ovogodišnjeg "Oktobarfesta", najpoznatijeg svjetskog festivala piva, koji se održava 191. put.

Počeo Oktobarfest Izvor: kolbert-press/Ulrich Gamel / imago stock&people / Profimedia

Hiljade ljudi, uključujući žene u tradicionalnoj bavarskoj odjeći i muškarce u lederhozenima, ispunile su šatore na minhenskom sajmištu Terezienvize da bi zauzele dobro mjesto na klupama.

Uz zvuke limene muzike i ukus svježe točenog piva, ubrzo su počeli da pjevaju, igraju i njišu se, prenijela je agencija DPA.

Pored piva, služe se perece, svinjsko pečenje i kobasice.

U narednih 16 dana, do 4. oktobra, na "Oktoberfestu" se očekuje oko šest miliona posjetilaca. Većina dolazi iz Minhena i južne Njemačke, ali svake godine manifestaciju obilaze i brojni gosti iz drugih dijelova zemlje i cijelog svijeta.

Njemačke vlasti su pooštrile mjere bezbjednosti nakon što je festival prošle godine morao privremeno da bude zatvoren zbog prepunjenosti.

Za ovogodišnji festival postavljene su kamere sa vještačkom inteligencijom da bi se velike gužve otkrile na vrijeme.

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Oktobarfest

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA