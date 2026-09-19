Na setu filma "Dividi": Priča o porodici, vremenu i onome što je zaista važno

Deveti dan snimanja dugometražnog igranog filma „Dividi“, autora i reditelja Stefana Tomića, odvijao se u Gradišci, gdje je smješten najveći dio radnje.

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Ekipa je već u uhodanom, intenzivnom ritmu rada, a do kraja snimanja ostala su još četiri dana.

Na setu su bili Ljubiša Savanović i Nikolina Friganović, koji tumače bračni par, dok u filmu igraju i Aleksandar Stojković, Zlatan Vidović i Jovo Maksić.

Snimanje je podržano sredstvima Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, a ekipu je na setu obišla direktorica Centra Anja Ilić.

"Podrška dugometražnom igranom filmu čiji je autor Stefan Tomić za nas je jako važna. Posljednji konkurs za sufinannsiranje dugometražnih igranih filmova bio je svojevrsna prekretnica jer su sva tri projekta podržana. Radujem se što smo danas ovdje, na setu, i što vidimo da su oni pred krajem snimanja. Zadovoljni su i vjerujem da će uspješno privesti snimanje kraju. Sve ono što slijedi nakon toga ide svojim uobičajenim tokom i nadamo se da ćemo ubrzo gledati ovaj film i imati njegovu premijeru“, rekla je Ilićeva.

„Dividi“ je priča o ocu koji želi da sinu za rođendan kupi DVD, pokušavajući da se na neki način iskupi za nešto što je prethodilo toj situaciji. Cijela radnja odvija se tokom jednog dana 2007.godine, a film je zamišljen kao svojevrsni film puta.

Stefan Tomić kaže da je priča nastala „u jednom sjedenju“.

„Radi se o ocu koji želi djetetu da kupi DVD kako bi se iskupio za nešto. Priča je nastala u jednom dahu. Likove sam nazvao po svojim roditeljima i sebi“, rekao je Tomić.

Za njega je posebno važna činjenica da je film uspio da pređe iz ideje u konkretnu realizaciju.

„Mi smo vrlo mlada ekipa, ali smo drugari i u privatnom životu i ta energija se osjeti. Da nije bilo podrške Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, ne bi bilo moguće da uđemo u realizaciju ovog projekta, a kamoli da doguramo ovako daleko“, istakao je Tomić.

U filmu igra Ljubiša Savanović, koji je posebno pohvalio Tomićev scenario i način na koji je ispričana ova jednostavna, ali emotivna priča.

„Odavno nisam dobio nešto da sam pročitao i da me je toliko obradovalo i pogodilo. Jedna divna, topla ljudska priča kojih je sve manje. Nadam se da ćemo u budućnosti imati ovako autentičnih ljudskih priča u kojima svako može da se pronađe“, rekao je Savanović.

Tumači lik oca kojeg ljubav prema sinovima pokreće na sve što radi. Kroz njegovu priču film otvara i pitanje savremenog roditeljstva – stalne potrebe da djeci nešto obezbijedi, često na račun vremena koje se provodi sa njima.

„Postoji rascjep u njemu između jednog zatvorenog kruga u kojem smo svi i sami privatno – radimo da bismo djeci nešto obezbijedili, a na uštrb vremena s njima. U tome će se mnogi pronaći. Ovaj čovjek, boreći se za poklon koji želi da obezbijedi sinu za rođendan, odlučuje da je bolje da bude sa djecom nego da svi zajedno imaju neki dinar više“, objasnio je Savanović.

Veći dio filma snima se u Gradišci, a ekipu očekuje i snimanje u Banjaluci, na željezničkoj stanici. Direktor fotografije Zoran Pilipović posebno ističe zadovoljstvo što se još jedan film snima u Gradišci, gradu iz kojeg i sam dolazi, ali i radom cijele ekipe.

Za njega je jedan od najvećih izazova činjenica da se kompletna radnja odvija u jednom danu.

Zbog toga je posebno važno pažljivo pratiti promjene prirodnog svjetla i kontinuitet atmosfere kroz različite scene. Kao direktor fotografije, fokusiran je na to da vizuelni identitet filma bude precizan i da fotografija vjerodostojno prenese atmosferu i svijet u kojem se priča odvija.

Snimanje je u završnoj fazi, ali pred ekipom su još zahtjevne scene. Intenzivan ritam rada već je postao dio svakodnevice, a dobra atmosfera i međusobno povjerenje osjete se i u trenucima kada se scena ponavlja.

U jednoj od scena Ljubiša Savanović pokušava da naduva balone. Ne uspijeva iz prvog pokušaja, scena se ponavlja, a setom se prolama smijeh. Kamera ponovo kreće, glumci i ekipa vraćaju se u scenu i snimanje se nastavlja.

Upravo takvi trenuci najbolje pokazuju atmosferu na setu – koncentracija i ozbiljan rad, ali i bliskost ekipe koja zajedno prolazi kroz intenzivan proces nastanka filma.

„Dividi“ je nastao po scenariju Stefana Tomića, koji ga i režira. Direktor fotografije je Zoran Pilipović, pomoćnik režije Sonja Savić, scenografija Sara Stjepanović, kostimografija Vladimirka Velaga, producent je Bojan Vujinović, a produkcija radi Kozara Media, do je izvršna producentkinja Monika Milanović.

Nakon završetka snimanja slijede postprodukcija i sve faze koje prethode susretu filma sa publikom. Ekipa je sada na korak od završetka snimanja, a „Dividi“ nastavlja svoj put od Gradiške i Banjaluke prema filmskom platnu.

(Mondo)