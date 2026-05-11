logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otvorene prijave za "Ljetnu školu filma 2026" u Prnjavoru

Otvorene prijave za "Ljetnu školu filma 2026" u Prnjavoru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Srednjoškolci iz Republike Srpske koji žele da nauče kako nastaje film imaju priliku da se prijave na radionicu "Ljetna škola filma 2026", koja će biti održana u Prnjavoru od 17. do 27. avgusta ove godine.

Prijave za Ljetnu školu filma 2026 u Prnjavoru otvorene do 11. juna Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Program se realizuje u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Gradom Prnjavorom, a namijenjen je učenicima koji žele da se upoznaju sa svijetom filma i audio-vizuelnih djelatnosti kroz teorijski i praktični rad.

Tokom desetodnevne radionice, učesnici će proći kompletan kreativni proces nastanka filma – od razvoja ideje i pisanja scenarija do snimanja i premijere filmova nastalih tokom škole.

"Ne propusti priliku da ovog ljeta zakoračiš u svijet filma", poručili su organizatori.

Pravo prijave imaju učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda svih srednjih škola sa teritorije Republike Srpske, osim učenika sa prebivalištem u Prnjavoru, za koje je gradska uprava raspisala poseban javni poziv.

Biće izabrano ukupno 15 učesnika, a rok za prijavu je 11. jun 2026. godine do ponoći.

Prijave se podnose elektronskim putem putem formulara dostupnog na internet stranici Centra za razvoj i promociju kinematografije Republike Srpske.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na sajtu Centra, a izabrani kandidati biće obaviješteni i putem imejla.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Audio-vizuelni centar RS film konkurs učenici

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA