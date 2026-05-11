Otvorene prijave za "Ljetnu školu filma 2026" u Prnjavoru

Srednjoškolci iz Republike Srpske koji žele da nauče kako nastaje film imaju priliku da se prijave na radionicu "Ljetna škola filma 2026", koja će biti održana u Prnjavoru od 17. do 27. avgusta ove godine.

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Program se realizuje u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Gradom Prnjavorom, a namijenjen je učenicima koji žele da se upoznaju sa svijetom filma i audio-vizuelnih djelatnosti kroz teorijski i praktični rad.

Tokom desetodnevne radionice, učesnici će proći kompletan kreativni proces nastanka filma – od razvoja ideje i pisanja scenarija do snimanja i premijere filmova nastalih tokom škole.

"Ne propusti priliku da ovog ljeta zakoračiš u svijet filma", poručili su organizatori.

Pravo prijave imaju učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda svih srednjih škola sa teritorije Republike Srpske, osim učenika sa prebivalištem u Prnjavoru, za koje je gradska uprava raspisala poseban javni poziv.

Biće izabrano ukupno 15 učesnika, a rok za prijavu je 11. jun 2026. godine do ponoći.

Prijave se podnose elektronskim putem putem formulara dostupnog na internet stranici Centra za razvoj i promociju kinematografije Republike Srpske.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na sajtu Centra, a izabrani kandidati biće obaviješteni i putem imejla.