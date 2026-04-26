Audio-vizuelni centar Republike Srpske obilježio pet godina rada

Izvor: Audio-vizuelni centar RS

Svečanom projekcijom tri kratkometražna igrana filma, Audio-vizuelni centar Republike Srpske uspješno je zaokružio program obilježavanja pet godina rada.

Ovim događajem stavljena je tačka na višenedjeljni jubilej pod sloganom "Naše priče; 5 godina", tokom kojeg su predstavljeni najznačajniji uspjesi domaće kinematografije.

Publika je imala priliku da pogleda tri ostvarenja mladih autora – "Srećni praznici, Olga" autorke Sare Radusinović, "Zemlja živih" autora Boška Krljaša i "Zdrave ruke" autora Stefana Tomića.

Direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić rekla je da jubilej predstavlja važan trenutak za ovu instituciju jer, kako je navela, slave ono najvažnije – domaće priče.

"Najvažnija poruka ovog jubileja je da iza nas ne stoji samo ideja, već funkcionalan i stabilan sistem podrške domaćem filmu, koji je omogućila Vlada Republike Srpske. Uspjeli smo stvoriti ambijent za dugoročno planiranje i razvoj produkcije", rekla je Ilićeva.

Ona je istakla da je od osnivanja Centra do danas raspisano više od 70 konkursa kroz koje je podržano više od 200 projekata, od razvoja scenarija do finalizacije filmova svih žanrova.

Dodala je da su filmovi podržani kroz rad Centra prikazani na brojnim festivalima i osvojili veliki broj nagrada.

Ilićeva je navela i da Centar sada pravi važan iskorak ka razvoju dugometražnih igranih filmova, te da se već ove godine očekuje premijera filma "Kad ponovo umrem" autora Nemanje Savanovića.