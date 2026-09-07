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Lako i brzo: Slani mafini sa ukusom pice

Lako i brzo: Slani mafini sa ukusom pice

Izvor Stvar ukusa
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Pripremite slane mafine sa ukusom pice koji su savršen način da izbirljivi članovi porodice jedu povrće bez prigovora.

Slani mafini sa ukusom pice Izvor: prt scr / yt / RecipeTin Eats

Ovi slani mafini izgledaju kao obično pecivo, mirišu na picu, a u njima se krije dobra količina sitno sjeckanog povrća.

Tijesto je mekano i vazdušasto zahvaljujući grčkom jogurtu, dok sir, origano i bijeli luk daju ukus koji podsjeća na omiljenu picu. Mafini su praktični za doručak, užinu ili večeru, a mogu se i zamrznuti, pa ih je zgodno imati pri ruci kada zatreba nešto brzo.

Sastojci

3 šolje brašna
1 prašak za pecivo
3 jaja
1/2 šolje otopljenog putera
1 kašičica bijelog luka u prahu
1 kašičica origana
1 i 1/2 šolje sitno sjeckanog povrća
3 šolje grčkog jogurta
2 šolje rendanog sira

Priprema

U većoj posudi pomiješajte brašno, origano i bijeli luk u prahu. U drugoj posudi umutite jaja, otopljeni puter i grčki jogurt dok se sastojci ne sjedine.Smjesu sa jogurtom sipajte u posudu sa brašnom i lagano promiješajte. Nemojte dugo miješati, dovoljno je da se sastojci sjedine. U smjesu umiješajte sitno sjeckano povrće i 1 i po šolju rendanog sira. Povrće treba da bude isječeno na sitne komade kako bi se lepo rasporedilo kroz tijesto. Kalup za mafine podmažite i napunite pripremljenom smjesom. Preko svakog mafina pospite preostali sir. Mafine pecite oko 20 minuta na 180 stepeni, dok ne narastu i dobiju zlatnu boju. Ostavite ih nekoliko minuta da se prohlade prije vađenja iz kalupa.

Bonus savjet: Povrće sa mnogo vode, poput tikvica, prethodno malo posolite i ocijedite kako tijesto ne bi bilo previše vlažno.

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Tagovi

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