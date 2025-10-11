logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako je bezbjednosna prijetnja pogodila Oktobarfest 2025: Čuveni festival završen ozbiljnim finansijskim gubitkom

Kako je bezbjednosna prijetnja pogodila Oktobarfest 2025: Čuveni festival završen ozbiljnim finansijskim gubitkom

Izvor mondo.ba Izvor Eupravozato
0

Zatvaranje Oktobarfesta na jedan dan koje je izazvano haosom u Minhenu početkom oktobra imalo je lančani efekat na finansijski učinak festivala.

Oktobarfest završio finansijskim gubitkom Izvor: Jeewa A/Shutterstock

Oktobarfest 2025. završen je u nedjelju u Minhenu. Pored muzike, zabavnog parka i, naravno, piva na svakom koraku, ovogodišnje izdanje ostaće zapamćeno po još jednoj stvari - kao jedno od rijetkih koje je zabeležilo finansijski gubitak.

Dok festival obično donosi oko 1,57 milijardi evra zarade za grad, ove godine zabilježen je pad prihoda jer je dio festivalskog prostora na Teresijenvizeu bio zatvoren, a broj posjetilaca smanjen zbog dojave o bombi početkom oktobra.

Prostor je bio zatvoren satima tokom jutra 1. oktobra, nakon prijetnje napadom od strane osumnjičenog povezanog sa eksplozijom u stambenoj zgradi na sjeveru Minhena, saopštile su vlasti.

Zatvaranje, zajedno s pretresima i pojačanim bezbjednosnim merama, značajno je uticalo na ukupne finansijske rezultate festivala.

Podsjetimo, njemačka policija zatvorila je ulaze na Oktoberfest početkom oktobra zbog opasnosti od bombaškog napada nakon što je u Minhenu izbio požar u stambenoj zgradi, za koji se sumnja da je bio podmetnut, saopštili su gradski zvaničnici. U eksploziji i požaru u zgradi poginula je najmanje jedna osoba i jedna je povređena.

Ekonomski efekat

Kupovina, gradski obilasci, taksi prevozi i noćenja posjetilaca koji dolaze iz drugih mjesta čine najveći dio zarade Oktobarfesta, oko 937 miliona evra, prema podacima minhenskih vlasti.

Preostalih 634 miliona evra odnosi se na samih 16 dana trajanja festivala, kada posetioci troše na hranu, vožnje u lunaparku, suvenire i, naravno, pivo. Cijena pića ove godine kretala se između 10 i 15 evra, dok je krigla piva koštala od 14,50 do 15,80 evra.

Jedan dan Oktobarfesta

Kada se sve to preračuna na dnevni nivo, prihod iznosi oko 39,63 miliona evra, ne računajući različita radna vremena vikendom, koja variraju i do dva sata. Ako se uzme prosečno trajanje radnog dana od 14 sati, kroz pivske šatore, streljane i štandove s hranom prolazi oko 2,83 miliona evra svakog sata.

Zbog zatvaranja izazvanog dojavom o bombi, ovogodišnji Oktobarfest beleži gubitak od oko 21,2 miliona evra.

Trenutni upravnik festivalskih šatora, Peter Inselkammer, procenjuje da su gubici tog dana iznosili i do 50 odsto. Deo štete bi, kako kaže, mogli da pokriju osiguravajuće kuće.

Posebno se ističe da je zatvaranje tokom ručka donelo najveće gubitke budući da su stolovi rezervisani uz depozit od nekoliko stotina evra. Vlasnici šatora sada nude nadoknadu gostima koji nisu mogli da iskoriste svoje rezervacije.

(EUpravo zato/euronews)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Oktobarfest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ