Robotski zečevi mame neman iz močvare: Na Floridi love pitone koristeći vještačku inteligenciju

Florida koristi zečeve robote na solarni pogon za kontrolu populacije burmanskih pitona u Everglejdsu, koristeći vještačku inteligenciju.

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Florida je iskoristila neobičan alat za kontrolu rastuće populacije invazivnih burmanskih pitona u Everglejdsu – robotske zečeve na solarni pogon. Tokom 2025. godine, Vodoprivredni okrug Južne Floride i Univerzitet u Floridi udružili su snage kako bi postavili robotske zečeve-mamce, dizajnirane da oponašaju pravi plijen i izmame pitone iz skloništa koristeći vještačku inteligenciju (AI), toplotni potpis i simulaciju mirisa.

Ovi roboti su dio širih napora Floride da ukloni burmanske pitone, koji su narušili populacije zavičajnih divljih životinja širom ove savezne države. Uređaji koriste kamere pokretane vještačkom inteligencijom za detektovanje zmija koje prilaze i obavještavaju zvaničnike, koji potom mogu poslati obučene agente za uklanjanje pitona da ih uhvate i uklone, piše Times of India.

Ova tehnologija se koristi zajedno sa godišnjim takmičenjem "Florida Python Challenge" i drugim programima uklanjanja, a ne kao njihova zamjena.

Kako funkcionišu robotski zečevi na Floridi

Roboti na solarni pogon dizajnirani su tako da imitiraju plijen koji burmanski pitoni love. Oni proizvode toplotni potpis i emituju miris namijenjen privlačenju zmija, koje tokom lova koriste detekciju toplote i čulo mirisa. Svaki robot ima kameru na AI pogon koja nadgleda okolno područje. Kada detektuje pitona koji se približava, sistem obavještava zvaničnike Vodoprivrednog okruga Južne Floride. Obučeni agent za uklanjanje pitona tada može biti poslat na tu lokaciju.

Okrug i Univerzitet u Floridi raspoređuju robote na lokacijama širom Južne Floride za koje se zna da se pitoni kriju. Ovaj pristup treba da pomogne u nadzoru područja koja je teško pregledati konvencionalnim metodama. Takođe pruža zvaničnicima za zaštitu divljih životinja još jedan način za lociranje zmija u oblastima gdje gusta vegetacija i nepristupačan teren mogu ograničiti tradicionalne pretrage.

"Florida Python Challenge" doprinosi naporima za uklanjanje pitona

Florida se takođe oslanjala na obučene izvođače i učešće javnosti u uklanjanju burmanskih pitona. Godišnje takmičenje "Florida Python Challenge" okuplja profesionalne i amatere lovce na 10-dnevno nadmetanje, a učesnici moraju završiti kurs bezbjednosti prije nego što uzmu učešće.

U izazovu 2026. godine, 907 učesnika iz 30 saveznih država, kao i iz Vijetnama i Kanade, zajednički je uklonilo 280 burmanskih pitona. Ukupan broj ulovljenih zmija na ovom takmičenju sada je premašio 1.600.

Tom Rahil je osvojio glavnu nagradu od 10.000 dolara nakon što je uklonio 96 zmija, dok je Ram Levinson dobio 1.000 dolara za hvatanje najdužeg pitona, koji je mjerio oko 5 metara. Dodatne nagrade dodijeljene su u kategorijama profesionalaca, početnika i vojnih lica.

"Broj invazivnih pitona uklonjenih iz Everglejdsa tokom takmičenja Florida Python Challenge 2026. godine predstavlja veliku pobjedu za zavičajne divlje životinje Floride i dokaz onoga što se može postići kroz snažna partnerstva i učešće javnosti", izjavio je predsjednik FWC-a Rodni Bareto u saopštenju.

Od 2017. godine, Komisija za očuvanje riba i divljih životinja Floride i izvođači Vodoprivrednog okruga Južne Floride uklonili su više od 19.000 zmija. Program okruga sa robotskim zečevima ima za cilj da doda još jedan metod ovim tekućim naporima.

"Ovi inovativni roboti proizvode toplotni potpis i emituju miris dizajniran da privuče pitone. Roboti su opremljeni kamerama koje prate pojavu pitona i obavještavaju zvaničnike Okruga kada se zmija detektuje. Nakon što budu obaviješteni, Okrug može poslati agenta za uklanjanje pitona na to područje", napomenuli su iz Okruga.

Zašto Florida cilja burmanske pitone

Burmanski pitoni su uneseni u Everglejds tokom 1970-ih godina i od tada su postali invazivni predator na Floridi. Istraživači procjenjuju da je u suptropskim regionima ove savezne države prisutno između 100.000 i 300.000 burmanskih pitona.

Ove zmije mogu porasti više od 5,5 metara, a odrasle ženke mogu položiti više od 70 jaja u jednom leglu. Njihovo prisustvo uticalo je na zavičajne sisare, ptice i gmizavce, smanjujući dostupan plijen za vrste koje uključuju floridske pantere, risove i ptice grabljivice.

Studija Američkog geološkog zavoda iz 2012. godine pokazala je da su se populacije rakuna i oposuma u dijelovima Everglejdsa smanjile za skoro 99% nakon širenja burmanskih pitona.

(MONDO)