Nafta pojeftinila: Brent pao ispod 98 dolara po barelu

Cijena fjučersa na naftu brent za isporuku u novembru pala je ispod 98 dolara po barelu, prvi put od 8. septembra, pokazuju podaci sa tržišta.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Cijena nafte brent jutros je pala za 2,35 odsto, na 97,98 dolara po barelu, nakon čega se stabilizovala na 98,14 dolara. To predstavlja pad od 2,19 odsto.

Istovremeno, fjučersi na naftu WTI za isporuku u oktobru pojeftinili su za 2,91 odsto, na 89,68 dolara po barelu.

Pad cijena nafte dolazi u trenutku pojačane pažnje investitora prema kretanjima na svjetskom tržištu energenata, dok će dalja kretanja zavisiti od odnosa ponude i potražnje, kao i očekivanja u vezi sa stanjem globalne ekonomije.

(Mondo)