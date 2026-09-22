Autobus uletio na autobusku stanicu u Živinicama: Povrijeđene tri osobe (Foto)

Na Glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Izvor: Živinički Hunjer/Facebook

Kako su rekli iz Uprave policije MUP TK, saobraćajna nesreća se dogodila u 12:50 sati na Glavnoj autobuskoj stanici u Živinicama, a učestvovali su automobil i tri pješaka koja su tom prilikom povrijeđena.

Prema trenutno dostupnim informacijama, vozač autobusa pod još neutvrđenim okolnostima vozilom je uletio u stanicu, a tom prilikom su tri osobe koje su se nalazile na stajalištu zadobile povrede, piše Klix.

Kako je vidljivo na fotografijama, od siline udarca oštećen je ulaz u stanicu te je na metalnoj konstrukciji pričinjena velika šteta.

Povrijeđene osobe su medicinski zbrinute, a stepen povreda još uvijek nije utvrđen.

Policija na mjestu događaja trenutno vrši uviđaj.

(Mondo)