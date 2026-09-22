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Uhapšen Banjalučanin: Pijan usred noći pucao iz automatske puške u dvorištu kuće

Uhapšen Banjalučanin: Pijan usred noći pucao iz automatske puške u dvorištu kuće

Autor Dušan Volaš
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Banjalučka policija uhapsila je sugrađanina M.V. zbog sumnje da je pijan pucao iz automatske puške u dvorištu porodične kuće. Izuzete su čaure, a oružje oduzeto.

Banjalučanin pijan pucao usred noći pucao iz automatske puške Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Banjaluka, incident je prijavljen nadležnoj policijskoj stanici juče oko 1.30 časova iza ponoći, kada su uznemireni građani dojavili da osumnjičeni puca iz vatrenog oružja u dvorištu porodične kuće.

Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, gdje su, kako se ističe prilikom vršenja uviđaja pronašli i izuzeli šest čaura.

Alkotestiranjem osumnjičenog potvrđeno je da je bio u vidno pijanom stanju.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica M.V. utvrđeno je prisustvo od 1,56 g/kg alkohola u organizmu", dodaje se.

Iz banjalučke Policijske uprave naglašavaju da je kod uhapšenog muškarca tom prilikom pronađena i, uz izdatu potvrdu, oduzeta automatska puška iz koje je najvjerovatnije pucano.

M.V. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će preduzeti dalje korake u ovom slučaju.

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Banjaluka hapšenje

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