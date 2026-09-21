Tragedija u kojoj je stradao student: Optužnica protiv vozača tramvaja vraćena na uređenje

U nesreći koja se sredinom februara dogodila kada je tramvaj iskočio iz šina, smrtno je stradao student Erdoan Morakić, dok su povrijeđene četiri, od kojih jedna teško

Izvor: screenshot/radiosarajevo.ba

Kantonalni sud u Sarajevu vratio je Kantonalnom tužilaštvu na uređenje i doradu optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića, objavio je Detektor.

Kasapović se tereti za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa, nakon tragične nesreće u kojoj je sredinom februara ove godine poginuo student Erdoan Morakić, dok su četiri osobe povrijeđene.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu početkom septembra nakon, kako su tada naveli, opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja i velikog broja prikupljenih dokaza. Međutim, razlozi zbog kojih je Sud vratio optužnicu na doradu za sada ostaju nepoznati, jer iz Tužilaštva nisu odgovorili na upit novinara.

Podsjećamo, do teške nesreće je došlo kada je tramvaj iskočio iz šina. Nakon udesa, Tužilaštvo je tražilo pritvor za vozača zbog opasnosti od uznemirenja javnosti, ali je Kantonalni sud taj prijedlog odbio.

Istovremeno, Tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage u vezi sa anonimnim prijavama i medijskim natpisima o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinškim ugovorima u tramvajima, uz obrazloženje da prijavljena djela nisu krivična.