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Podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u Sarajevu

Podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u Sarajevu

Autor Haris Krhalić
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Kantonalno tužilaštvo Sarajevo podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Podignuta optužnica protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u Sarajevu Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu okončalo je istragu o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine i podiglo optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića.

Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Sarajevo.

Optužnica je podignuta nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja i analize velikog broja prikupljenih dokaza, a proslijeđena je Kantonalnom sudu u Sarajevu.

Iz Tužilaštva su naveli da će javnost biti detaljno upoznata sa svim relevantnim informacijama nakon što zaprime odluku Suda.

Istovremeno, Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u vezi sa navodima iz anonimnih prijava i medijskih tekstova koji su se odnosili na servisiranje magnetnih kočnica, sistem videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajima.

Nakon provedenih provjera i analize dokaza, utvrđeno je da prijavljena djela nisu krivična djela, zbog čega u ovom dijelu nije bilo osnova za pokretanje istrage.

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Tagovi

tramvaj Sarajevo nesreća optužnica

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