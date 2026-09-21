Zbog ljetne odjeće pacijenti vraćani sa šaltera KBC Split: Ombudsmanka najavila istragu, direktor bolnice se izvinio

U KBC "Split" izbio je skandal nakon što su zaposleni i obezbjeđenje sa šaltera vraćali pacijente zbog "neprikladne odjeće", poput majica bez rukava, haljina na bretele i bermuda.

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Nakon što su pacijenti odbijeni sa šaltera i ulaza u KBC Split zbog nošenja majica bez rukava, haljina sa širokim bretelama ili bermuda, u javnosti je pokrenuto pitanje kršenja prava na zdravstvenu zaštitu zbog rigoroznog sprovođenja pravila oblačenja tokom ljetnjih vrućina, objavila je Slobodna Dalmacija .

Pacijenti smatraju takav tretman ponižavajućim i apsurdnim, posebno u kontekstu lista čekanja koje traju mjesecima ili čak godinama za preglede. Jedna pacijentkinja je svjedočila da joj je na šalteru Centralnog prijema rečeno da "ne može tako da uđe“, upozoravajući je da ne može da dođe da se prijavi za pregled u svojoj oskudnoj odjeći.

I ovo nije samo o sramoti i poniženju koje pacijent doživljava kada ga odbiju od šaltera ili ulaza u bolnicu zbog majice bez rukava, haljine sa širokim bretelama ili bermuda. Mnogo ozbiljnije pitanje je da li nečija procjena "prikladne odjeće" može biti dovoljna da pacijenta liši zdravstvenih usluga.

Ombudsmanka, Tena Šimonović Ajnvalter, oštro je reagovala na ove događaje, ističući da treba razlikovati opšta pravila ponašanja od ograničavanja pristupa bolnicama.

Ona je naglasila da je jedno osigurati da se pri ulasku u ustanove poštuju opšta pravila ponašanja i odgovarajuća odjeća, a drugo ograničiti pristup zdravstvenoj ustanovi zbog nedovoljno dugih rukava ili pantalona, čime se građanima otežava pristup zdravstvenoj zaštiti. Ocjenjujući takvu praksu kao potpuno nesrazmjernu, ombudsman je najavio otvaranje slučaja i zahtjev za izjašnjenje od KBC Split.

Sličan stav iznijela je i dr Jasna Karačić Zaneti , predsjednica Hrvatskog udruženja za promociju prava pacijenata.

Upozorila je da zdravstvena zaštita ne smije biti odbijena zbog načina na koji se osoba oblači, osim u izuzetnim situacijama kada postoje objektivno opravdani higijenski ili bezbjednosni razlozi.

Slobodna Dalmacija je prvi put pisala o čudu u Kliničkoj bolnici Split u junu ove godine, kada je donijeta odluka da se niko ne smije ulaziti u bolnicu "na pocijepani način", odnosno neprikladno obučen.

Ova odluka je prećutno donijeta od pamtivijeka, jer se znalo da se niko ne smije ulaziti u bolnicu ni na koji način i da se kod ljekara na pregled treba i mora doći propisno obučen i oprao, čist i naparfimiran, kako ljekari i medicinsko osoblje ne bi morali da udišu razne mirise onih koji se zapravo ne brinu o svojoj higijeni.

I dok su ljudi nekada tako dolazili kod ljekara, danas su mnogi od onih koji dolaze kod ljekara obučeni kao da idu na plažu. U providnim suknjama, prekriveni providnim pareoima ili u kratkim šortsevima koji više otkrivaju nego što pokrivaju. I nije bitno da li je muškarac ili žena. Mnogi se oblače nekonvencionalno. I zato su u splitskoj bolnici reagovali zabranom.

Pa, kada su reagovali zabranama, tada su ljudi počeli da prijavljuje da su odbijeni od pregleda, ili da ne mogu da uđu u bolnicu zbog neprikladne odjeće. I dok nam je jasno da neko u kupaćem kostimu, providnom pareu.. neće biti primljen u bolnicu, moramo priznati da neko ko nosi haljinu sa prorezima ne treba da bude odbijen. Naravno, sve zavisi od osobe koja ih odbija, jer ljepota nije ista u očima svih.

Za izjavu o slučajevima vraćanja iz bolnice zbog neprikladne odjeće, zbog kojih se pola Hrvatske "diglo na noge", oglasio se vanredni profesor Krešimir Dolić, direktor najveće dalmatinske bolnice, koja dnevno prima i liječi šest hiljada pacijenata.

"Želio bih da naglasim da nijedan pacijent nije vraćen u KBC sa hitnog prijema ili sa zakazanog pregleda ili testiranja zbog načina oblačenja. Žao nam je što su na jednom od radnih mjesta zaposleni bili pretjerano oduševljeni uputstvima o oblačenju, u kontekstu kućnog reda koji je trebalo da ima prvenstveno edukativnu ulogu. Koristimo ovu priliku da se izvinimo svim pacijentima koji su zbog takvog ponašanja doživjeli određene neprijatnosti, rekao je direktor Dolić.