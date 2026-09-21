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U petak otvaranje Banjalučke rive: Svečanost uz koncert Indire Levak i Nede Ukraden

U petak otvaranje Banjalučke rive: Svečanost uz koncert Indire Levak i Nede Ukraden

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Banjaluka će u petak, 25. septembra, dobiti novo mjesto za okupljanje, druženje i uživanje uz rijeku Vrbas.

Banjalučka riva se otvara u petak: Indira Levak i Neda Ukraden na koncertu Izvor: Grad Banja Luka

Banjalučka riva, nova uređena dionica šetališta na potezu od Gradskog do Venecija mosta, biće svečano otvorena u petak od 19 časova.

Otvaranje nove šetališne i ambijentalne cjeline uz Vrbas biće obilježeno bogatim muzičkim programom. Pred građanima će nastupiti Indira Levak, nekadašnja članica grupe „Kolonija“, i popularna pjevačica Neda Ukraden.

Koncert je poklon Grada Banjaluka svim sugrađanima povodom otvaranja Banjalučke rive, a muzički program počinje u 19 časova.

Svi građani pozvani su da se pridruže programu i provedu veče uz muziku i Vrbas, u ambijentu ispod Gradskog pozorišta „Jazavac“.

Uređene obale Vrbasa

Grad Banjaluka je tokom prethodnih pet do šest godina uredio više dionica šetališta uz Vrbas, čime su obale rijeke dobile nove sadržaje namijenjene građanima i posjetiocima.

Otvaranjem Banjalučke rive biće uređena još jedna dionica uz Vrbas, sa ciljem da ovaj prostor bude mjesto za svakodnevne šetnje, odmor, druženje i različite javne sadržaje.

(Mondo)

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Tagovi

šetalište Vrbas Banjaluka

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