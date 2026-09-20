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"Jedan čovjek - jedno primanje iz budžeta": Narodni front predstavio ekonomske mjere

"Jedan čovjek - jedno primanje iz budžeta": Narodni front predstavio ekonomske mjere

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Narodni front predstavio je večeras na tribini u Banjaluci kandidate sa liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Tribina Narodnog fronta u Banjaluci Izvor: Narodni front

Nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić rekla je da je jedna od važnih mjera za koju se zalažu, a koja će rasteretiti privredu, smanjenje poreskih i neporeskih nameta na samostalnu preduzetničku djelatnost.

"Jedna od važnih mjera za koju se zalažemo, a koja će rasteretiti privredu je smanjenje poreskih i neporeskih nameta na samostalnu preduzetničku djelatnost. Uvešćemo princip jedan čovjek - jedno primanje iz budžeta. To znači da jedan čovjek, jedna osoba ne može biti i narodni poslanik, i direktor nekog javnog preduzeća ili javne ustanove, i član nekog upravnog odbora ili plaćene komisije, pa tako po više osnova primati višestruke naknade iz budžeta", istakla je Trivićeva.

Ona je navela da ona i Narodni front imaju plan kako poresku politiku koncipirati tako da se zauvijek riješi pitanje plata u kovertama, te je dodala da se u Programu nalazi i niz drugih mjera u oblasti ekonomije i poslovanja, kao i u drugim segmentima društvenog i političkog života - od zdravstvene politike, socijalne politike, politike u oblasti industrije, energetike i drugo.

"Samo ekonomski jaka Republika Srpska može odoljeti i nositi se sa svim političkim pritiscima kojih je uvijek bilo i biće", poručila je Trivićeva na kraju svog obraćanja.

Željko Dubravac, nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, istakao je da će istinski zastupati interese Republike Srpske u Sarajevu, te da interesi Republike Srpske nikako ne smiju biti predmet trgovine, a što godinama već viđamo.

"Prva inicijativa koju ću predložiti jeste ukidanje akciza dok traje ovo divljanje sa cijenama goriva, a zatim i ukidanje PDV-a na lijekove i životne namirnice. Pravo na povrat PDV-a treba da imaju i ljudi koji grade prvu nekretninu, a ne samo oni koji je kupuju. Sav moj rad u Parlamentu BiH će biti usmjeren ka olakšicama za život običnih ljudi", istakao je Dubravac.

Branislav Čerek, kandidat Narodnog fronta za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, smatra da je krajnje vrijeme da se u politiku vrati ozbiljnost, a izbaci rijaliti program, te da je krajnje vrijeme da se vrednuje struka, znanje i umijeće, a ne skečevi, skupi marketing i promocija praznine.

"Narod je željan dostojanstvenog života, vladavine prava, sigurnosti i svega onog čega preko 20 godina nema. Narodni front se bori protiv svih devijantnih pojava i to je jedan od osnovnih principa našeg djelovanja. Prvi koraci po oslobađanju Republike Srpske i preuzimanju odgovornosti za vođenje države će biti oslobađanje i jačanje njenih institucija, ekonomski razvoj i stvaranje uslova za razvoj privrede i povećanje investicija, jer jedino privredno jaka Republika Srpska je stabilna Republika Srpska", zaključio je Čerek.

(Mondo)

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narodni front Jelena Trivić Izbori 2026

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