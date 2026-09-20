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Prvi rezultati brzog slanja novca: Građani za dva mjeseca uplatili 67,6 miliona KM, sistem radi i noću

Prvi rezultati brzog slanja novca: Građani za dva mjeseca uplatili 67,6 miliona KM, sistem radi i noću

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U BiH za dva mjeseca rada domaćeg sistema instant plaćanja (IPS BiH) uspješno je poravnato 108.706 naloga ukupne vrijednosti 67.688.658,16 KM, rečeno je u Centralnoj banci BiH.

Prvi rezultati brzog slanja novca u BiH Izvor: Shutterstock

"S obzirom na ograničen broj banaka koje su trenutno u sistemu, očekuje se da će se broj i vrijednost transakcija značajno povećavati u narednom periodu, posebno uključivanjem novih učesnika, što je u skladu sa globalnom praksom kod uvođenja ovakvih infrastruktura", naglašavaju iz Centralne banke.

Iz Banke podsjećaju da su 20. jula pustili u rad IPS, koji je u potpunosti usklađen sa EU IPS sistemom, čime je BiH dobila moderan, efikasan sistem za izvršavanje instant plaćanja, dostupan 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici, 365 dana u godini.

Prema pravilima rada sistema učešće banaka u sistemu je obavezno, ali je za početne mjesece funkcionisanja predviđen fazni pristup uključivanja banaka, te trenutno u sistemu učestvuje pet banaka – Inteza Sanpaolo, Rajfajzen, Šparkase, te Nova i Atos banka.

Iz Centralne banke ističu da ostale banke u BiH kontinuirano provode pripremne aktivnosti za priključenja IPS-u, kao i da se očekuje da će se banke koje nose većinu međubankarskog platnog prometa uključiti u sistem do kraja ove godine, dok je za ostale predviđeno uključenje do jula naredne godine.

Kako naglašavaju, dosadašnje funkcionisanje sistema pokazuje da IPS BiH radi stabilno i bez operativnih zastoja, uz kontinuiran rast broja i vrijednosti transakcija koje se izvršavaju kroz sistem.

"Dostupnost sistema 24/7/365 otvara prostor za promjene u navikama korisnika kada je riječ o načinu i vremenu izvršavanja plaćanja. Na osnovu dosadašnjih podataka evidentno je da se dobar dio plaćanja izvršava izvan tradicionalnog radnog vremena od 8.00 do 16.00 časova", dodaju iz Centralne banke.

Centralna banka je, kako ističu, sistem instant plaćanja strateški pozicionirala u platnom ekosistemu BiH, te će u narednom periodu, osim uključenja novih učesnika, biti omogućen i cijeli spektar usluga koje se baziraju na IPS kao infrastrukturi, što će omogućiti dodatan rast bezgotovinskih transakcija u ekonomiji.

"Domaći sistem instant plaćanja, kao čvrsta i efikasna infrastruktura, zapravo predstavlja podlogu digitalne transformacije kada su plaćanja u pitanju", zaključuju iz Centralne banke BiH.

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Tagovi

plaćanje instant plaćanje novac

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