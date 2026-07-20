Centralna banka BiH pustila u rad sistem instant plaćanja: Novac stiže za nekoliko sekundi

Centralna banka BiH pustila je u funkciju domaći sistem instant plaćanja. Transakcije će se izvršavati za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

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Centralna banka BiH pustila je u rad domaći sistem instant plaćanja.

Novac će između korisnika biti prebacivan za svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno.

Prve tri banke koje su se priključile sistemu su Intesa Sanpaolo Banka BiH, Raiffeisen Bank BiH i Sparkasse Bank BiH.

Građani i privreda u Bosni i Hercegovini uskoro će moći obavljati platne transakcije u roku od svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik, nakon što je Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) pustila u funkciju domaći sistem instant plaćanja.

Kako je saopšteno iz CBBiH, riječ je o najvećem iskoraku u modernizaciji platne infrastrukture Bosne i Hercegovine u posljednjih 25 godina.

Sistem je od prvog dana dostupan svim komercijalnim bankama u BiH, a u prvoj fazi priključile su se Intesa Sanpaolo Banka BiH, Raiffeisen Bank BiH i Sparkasse Bank BiH, koje su uspješno završile tehničke prilagodbe i testiranja. Ove tri banke zajedno čine oko četvrtine ukupne aktive bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Klijenti ovih banaka moći će izvršavati platne transakcije gotovo trenutno, dok će se ostale banke priključivati sistemu postepeno, nakon završetka tehničkih i operativnih priprema.

Sistem funkcioniše 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, tokom cijele godine.

Iz Centralne banke BiH navode da instant plaćanja donose brojne prednosti građanima, privredi i bankarskom sektoru. Građanima omogućavaju da sredstva budu dostupna gotovo odmah nakon izvršene transakcije, dok privrednim subjektima donose brži priliv novca, efikasnije upravljanje novčanim tokovima i bolju likvidnost.

Bankama će novi sistem omogućiti razvoj novih digitalnih usluga i unapređenje korisničkog iskustva, a naknada za obradu transakcija u instant platnom sistemu biće niža od naknade u postojećem žiro-kliring sistemu.

"Uspostavom i puštanjem u funkciju domaćeg sistema instant plaćanja, Bosna i Hercegovina dobija modernu platnu infrastrukturu koja je usklađena sa evropskim standardima i spremna za budući razvoj digitalnih finansijskih usluga. Centralna banka Bosne i Hercegovine uspostavila je siguran, pouzdan i savremen platni sistem. Ovo nije samo tehnološko unapređenje, već ulaganje u efikasniju ekonomiju, konkurentniji finansijski sektor i kvalitetnije usluge za građane i privredu Bosne i Hercegovine. Na ovaj način BiH postaje jednaka zemljama članicama EU", izjavila je guvernerka Centralne banke BiH dr Jasmina Selimović.

Domaći sistem instant plaćanja razvijen je po uzoru na evropski sistem instant plaćanja, koji je za zemlje Zapadnog Balkana prilagodila Banka Italije uz saglasnost Evropske centralne banke. Projekat je realizovan uz podršku Evropske komisije i Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

"Pokretanje domaćeg sistema za instant plaćanja predstavlja važan korak ka jedinstvenom digitalnom tržištu Evropske unije. Usklađivanjem platne infrastrukture s evropskim standardima, Centralna banka Bosne i Hercegovine doprinosi sigurnim, jednostavnim i instant finansijskim transakcijama za građane, istovremeno otvarajući put budućoj integraciji u prekogranične evropske platne mreže. Evropska unija izdvaja dva miliona eura za podršku izradi Projekta TIPS Clone i finansiranje njegovog održavanja tokom prve godine. Ovakav rezultat, ostvaren u bliskoj saradnji s evropskim partnerima, pokazuje da se napredak može postići uz jasnu viziju i stručnu posvećenost", rekao je šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka.

Iz Centralne banke BiH najavili su da će sistem u narednom periodu biti dodatno unaprijeđen uvođenjem novih funkcionalnosti i takozvanih "overlay" servisa, koji će omogućiti još jednostavnije načine plaćanja, uključujući korištenje QR kodova, a kasnije i prekogranična instant plaćanja.

"Posebno sam ponosan što je Intesa Sanpaolo Banka, u bliskoj saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, jedna od banaka pionira u BiH koja za svoje klijente uvodi instant plaćanje. Ovo postignuće još jednom pokazuje našu značajnu posvećenost inovacijama, te odlučnost da pružimo konkretnu vrijednost kontinuiranim unapređenjem bankarskog iskustva. Vjerujemo da će instant plaćanja promijeniti način na koji građani i privreda obavljaju svakodnevne finansijske transakcije", rekao je predsjednik Uprave Intesa Sanpaolo Banke Mičele Kastoro.

"Instant plaćanja nisu samo pitanje tehnologije. Radi se o ljudima i trenucima koji su važni. Bilo da šaljete novac porodici, plaćate dobavljaču ili vodite posao, korisnici sve više očekuju da transakcije budu instant i besprijekorne. Ponosni smo što je Raiffeisen banka među prvim bankama koje podržavaju ovu transformaciju u BiH sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine. Inovacija stvara vrijednost samo kada poboljšava svakodnevni život ljudi", rekao je predsjednik Uprave Raiffeisen banke Lars Frankemole.

"Ovo je jedan od važnih iskoraka u modernizaciji platnog prometa u Bosni i Hercegovini na kojem upućujemo iskrene čestitke Centralnoj banci BiH. Uz dalju implementaciju širom bankarskog sektora, ova usluga donosi novu vrijednost građanima i privredi kroz sigurno, brže i efikasnije provođenje platnih transakcija. Zadovoljstvo nam je što je Sparkasse Banka među prvim partnerima ovog procesa i što ćemo kroz ovu uslugu našim klijentima uskoro moći ponuditi jednu novu dimenziju brzine i efikasnosti obavljanja transakcija", rekao je predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH Amir Softić.

Evropska unija podržala je uspostavljanje sistema sa dva miliona eura, dok je Centralna banka BiH pripremila sve operativne, tehničke i regulatorne uslove za njegovo funkcionisanje, uključujući donošenje Pravila rada instant platnog sistema Bosne i Hercegovine.

Banke koje još nisu završile tehničke pripreme priključivaće se sistemu postepeno, a informacije o dostupnosti usluge i načinu njenog korištenja klijentima će biti dostupne direktno putem njihovih banaka.