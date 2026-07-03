Instant plaćanje u BiH počinje 20. jula: Prenos novca za nekoliko sekundi

Centralna banka BiH potvrdila je da 20. jula 2026. godine počinje primjena instant plaćanja. Prenos novca obavljaće se za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno.

Izvor: CBBH CU/CBBH CU

Primjena dugonajavljivanog sistema instant plaćanja u Bosni i Hercegovini zvanično će početi 20. jula 2026. godine, potvrđeno je iz Centralne banke Bosne i Hercegovine za Klix. Ova digitalna inovacija donosi revoluciju u domaći finansijski sektor jer će prenos novca s jednog na drugi račun za fizička i pravna lica od tog datuma biti momentalan.

Novi sistem omogućava da se uplate izvršavaju u roku od svega nekoliko sekundi, a transakcije će se bez ikakvih smetnji realizovati i neradnim danima, odnosno vikendima i praznicima. Iz Centralne banke ukazuju na to da će se u prvoj fazi primjene ova pogodnost odnositi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje.

Maksimalan pojedinačni iznos novca koji će biti moguće poslati jednom ovakvom brzom transakcijom iznosiće 5.000 KM, s tim da će komercijalne banke imati slobodu da svojim klijentima odrede i niže limite, u zavisnosti od sopstvenih internih procedura i procjena rizika.

Plate i penzije za sada na tradicionalnom režimu

Iako primjena novog servisa počinje već u julu, masovne isplate poput plata i penzija u prvoj fazi će se i dalje obrađivati na tradicionalan način. Razlog za to leži u činjenici da se kompletan bankarski sistem po pitanju masovnih isplata ne može preko noći preusmjeriti na takozvanu brzu traku.

Ipak, u narednim fazama projekta planirano je da se i ovaj segment modernizuje, pa će građani Bosne i Hercegovine u budućnosti moći da računaju na to da im plata ili penzija na račun legne za samo par sekundi. Domaći sistem za instant plaćanje biće u potpunosti usklađen sa naprednim sistemom Evropske centralne banke (EU TIPS), što će u kasnijim fazama predstavljati siguran i efikasan mehanizam za uvođenje dodatnih servisa i prekograničnih plaćanja.

U bliskoj budućnosti planirano je i omogućavanje opcije plaćanja na fizičkim prodajnim mjestima ili u internet trgovinama na osnovu skeniranja QR koda. Ovaj oblik plaćanja poslužiće kao odlična i povoljnija alternativa klasičnom kartičnom plaćanju, što će trgovcima obezbijediti znatno niže naknade za digitalne transakcije. Finansijski stručnjaci procjenjuju da bi to za posljedicu moglo imati i snižavanje cijena samih artikala u radnjama, jer će se automatski smanjiti troškovi poslovanja trgovaca.

Instant plaćanje će od samog početka moći da koriste klijenti onih banaka koje su uspješno prošle sve tehničke testove. S obzirom na to da se ovakva tehnologija prvi put uvodi na domaće tržište, sistem će u prvim mjesecima rada vjerovatno biti ograničen na određeni broj korisnika radi kontrole stabilnosti, ali će ubrzo postati dostupan svima.

Ostale banke će se sistemu priključivati sukcesivno, kako budu završavale tehničke nadogradnje, čime će svim građanima i privredi obezbijediti mogućnost plaćanja na principu 24 sata dnevno, svakog dana u godini. Iz Centralne banke ocjenjuju da ovim korakom zvanično počinje nova era sigurnog digitalnog poslovanja u zemlji.