Novi izgled konvertibilne marke: Novčanica od 50 KM više neće biti crvena, mijenjaju se i ostali apoeni

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke apoena deset, 20, 50, 100 i 200 KM.

U poređenju sa prethodnim odlukama, vidljive su određene promjene u izgledu nekih novčanica.

Na naličju novčanice od 10 KM, u verziji za FBiH, biće motiv stećka Križevići. Po odluci iz 2011. godine, motiv je bio stećak Radimlja. U verziji za RS ostaje motiv vekne hljeba. I dalje će preovladavati nijanse narandžaste i plave boje. U verziji za FBiH ostaje portret Mehmedalije Maka Dizdara, a za RS portret Alekse Šantića, objavio je Euronews.

Na licu i naličju novčanice apoena 20 KM preovladavaće različite nijanse sivosmeđe i zelene boje. Po ranijoj odluci, preovladava siva boja i smeđa boja u različitim nijansama. Ostaju portreti Antuna Branka Šimića (za FBiH) i Filipa Višnjića (za RS), kao i motivi stećka Radimlja, odnosno gusli.

Na licu i naličju novčanice apoena 50 KM preovladavaće različite nijanse narandžaste i plave boje. Dosad su preovladavale crvena i roza u različitim nijansama. Ostaju portreti Muse Ćazima Ćatića i Jovana Dučića, kao i stećka Zgošća (FBiH) i ilustracija knjige, naočala i olovke (RS) na naličju.

Na licu i naličju novčanice apoena 100 KM preovladavaće različite nijanse smeđe i ljubičaste boje. Sada preovladava smeđa boja u različitim nijansama uz prisutnost oker boje. Ostaju portreti Nikole Šopa i Petra Kočića, kao i na naličju fragmet stećka Zgošća, odnosno motiv knjige, naočala i olovke.

Na licu i naličju novčanice apoena 200 KM preovladavaće različite nijanse plave i žute boje. Dosad je preovladavala plava boja sa prisutnom žutom i zelenom bojom. Ostaje portret Ive Andrića i most na Drini na naličju. Ova novčanica se nastavlja štampati u jednoj verziji.

U odluci je naznačeno da novčanice koje su u opticaju ostaju zakonsko sredstvo plaćanja, a Centralna banka BiH će donijeti posebne odluke o štampanju i puštanju u opticaj novih novčanica.

