Obilježavanje Spasovdana: Održana tradicionalna litija povodom krsne slave Banjaluke (FOTO/VIDEO)

Autor D.V.
0

Banjaluka obilježava Spasovdan - krsnu slavu grada i Hrama Hrista Spasitelja.

Banjaluka slavi Spasovdan Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kod Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci održana je Spasovdanska litija, u kojoj su osim brojnih vjernika, prisustvovali i brojni građani.

Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja održana arhijerejska liturgija kojoj su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Draško Stanivuković, te brojni vjernici.

Obilježavanje Spasovdana počelo je sinoć prazničnim bdenjem, prigodnom izložbom, te tradicionalnim kulturno-umjetničkim programom "U susret Spasovdanu".

Svečanost se nastavlja večeras u 18.30 časova, kada na šetalištu pored sabornog hrama počinje Spasovdansko veče – slava sa građanima.

