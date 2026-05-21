Banjaluka obilježava Spasovdan - krsnu slavu grada i Hrama Hrista Spasitelja.
Kod Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci održana je Spasovdanska litija, u kojoj su osim brojnih vjernika, prisustvovali i brojni građani.
Obilježavanje Spasovdana: Održana tradicionalna litija povodom krsne slave Banjaluke (FOTO/VIDEO)
Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja održana arhijerejska liturgija kojoj su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i gradonačelnik Draško Stanivuković, te brojni vjernici.
Obilježavanje Spasovdana počelo je sinoć prazničnim bdenjem, prigodnom izložbom, te tradicionalnim kulturno-umjetničkim programom "U susret Spasovdanu".
Svečanost se nastavlja večeras u 18.30 časova, kada na šetalištu pored sabornog hrama počinje Spasovdansko veče – slava sa građanima.