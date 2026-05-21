Akcija MUP-a USK: Uhapšen kantonalni ministar obrazovanja, sporno i primanje kadeta u MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (USK) uhapsili su jutros ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića.

Izvor: Vlada USK

Pripadnici MUP-a USK pod nadzorom Tužilaštva USK od jutros pretresaju kabinete ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisa Osmankića, te ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnana Habibije.

Kako je ranije danas potvrđeno iz Tužilaštva USK federalnm medijima, akcija je pokrenuta zbog sumnje u izvršenje krivičnog djela primanje dara ili drugog oblika koristi, što spada u koruptivna krivična djela.

"Pripadnici MUP-a USK pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i nadležnog opštinskog suda provode pretrese na više lokacija. Konkretno na području Bihaća i Velike Kladuše. Cilj je pronalazak predmeta koji se mogu dovesti u vezu s krivičnim djelom Primanje dara ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem", potvrđeno je za Klix iz Tužilaštva USK.

Svi navedeni su kadrovi SDP-a.

Nezvanično se saznaje da je navodno sporno i primanje kadeta u MUP USK.

Juče je održana promocija 168 novih policijskih službenika Unsko-sanskog kantona.

U toku dana će biti poznato više informacija kada se Tužilaštvo USK oglasi sa zvaničnim saopštenjem.